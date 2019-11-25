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Горячая штучка: сексуальная Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно пила пиво в Праге, взбудоражила сеть соблазнительным фото. Звезда опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в сексуальном купальнике, демонстрируя свою шикарную фигуру на фоне маршрутки.
Эффектным кадром Леся решила привлечь внимание поклонников к своему новому проекту «ЛеМаршрутка» и призвала смотреть проект об Украине на Новом канале.
Подписчикам понравились первые выпуски программы. Они благодарят Лесю и восхищаются ее формами, не жалея комплиментов.«Горячая штучка», «Красотка», «Красивая фигура», «Шикарная», «Ох и Леся, бомба», — пишут под фото.
Ранее Леся Никитюк в интервью «ФАКТАМ» раскрыла секреты своего нового шоу, поделилась закулисными подробностями и даже рассказала о бойфренде.
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