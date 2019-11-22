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Шоу-бизнес

Леся Никитюк: Одноклассники называли меня жирафом и шваброй, за что я им теперь благодарна (видео)

9:04 23 ноября 2019 146
Леся Никитюк
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

На «Новом канале» стартовало авторское шоу Леси Никитюк «Le Маршрутка». Известная путешественница, которая недавно позабавила сеть смешными фото из Праги, на этот раз отправилась в длительную поездку по родной стране, показывая зрителям необычные и интересные места в Украине. Специально для проекта был приобретен микроавтобус «Богдан», который внутри полностью переоборудовали, дополнив вещами и подарками, которые Леся привезла из путешествий по разным странам.

«Смогла бы сделать карьеру вокалистки, но пока у меня есть, чем заняться»

— В осеннем сезоне на «Новом канале» вышло сразу четыре проекта с вашим участием. Как все успеваете?!

Весь прошлый год я провела на съемках и дала себе обещание, что в этом году буду отдыхать минимум полгода. Но не получилось. Продюсеры предложили еще одно студийное шоу — «Шалена зірка», и я не смогла отказаться. На самом деле, это был вызов для меня, что-то новенькое. К тому же летом и осенью мы отсняли восемь эпизодов тревел-шоу «Le Маршрутка», в котором показываем Украину через ее людей.

Как все успеваю? Сама не знаю. Возможно, работать в таком темпе не совсем правильно. Тем не менее у меня хватает времени не только потрудиться, но и увидеться со своей семьей. Любовь родных дает силы идти дальше. Мама, папа, брат, две племянницы — это святое для меня. Стараюсь отдавать им все свободное время. Знаете, часто бывает, что я сажусь в семь утра за руль, беру за штурмана Рафика (собачка Леси. — Авт.) и еду 300 километров, чтобы повидать близких.

— Кстати, о дорогах. Вы снова подались в тревел. Не надоело колесить?

Вы что?! Надеюсь, поездки мне никогда не смогут надоесть. Во время съемок «Le Маршрутки» оказалось, что я столько не знаю об Украине. Да практически ничего! Могла ли я представить, что под Киевом авиаконструктор делает самолеты, на которых я летала в Австралии? А в Одесской области находится самая большая колония пеликанов в Европе? Нам кажется, что самое крутое место где-то далеко. А оказывается, много интересного рядом с нами.

— К проекту «Le Маршрутка» вы записали саундтрек — сами исполнили песню на студии под руководством Руслана Квинты. Когда ждать полноценный альбом?

— Всего через девять песен (смеется). Песню мы написали совместно с Таней Решетняк и Аленой Омаргалиевой. Они предлагали разные хорошие варианты строчек, но вот припев был не в моем стиле. Дописать текст помогли украинские дороги. Я села за руль, хоп — ухабина. Так и получился припев: «Ями на дорогах, ями…»

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— Вы уже не первый раз поете в программах — в «Шаленій зірці», теперь в «Lе Маршрутке». Не думали всерьез заняться пением?

— Пока профессионально вокалом не занимаюсь, справляюсь своими силами. Я и в детстве не посещала музыкальную школу, но у меня все эти песни, пляски, стихи, видимо, в крови. Моя мама играет на баяне, мы вместе с ней когда-то выступали на утренниках. Я люблю петь в караоке с подругами.

Есть ли у меня талант? Может, кусочек и перепал. Потому что слух есть. Никогда не ходила, не проверяла, сколько у меня октав, но тянуть ноту могу серьезно (смеется). Думаю, я бы смогла сделать карьеру вокалистки, но пока у меня есть, чем заняться. Если в какой-то момент кто-то постучит в дверь и скажет: «Леся, давайте петь, мы готовы с вами работать», конечно, не откажусь.

«Я девять лет занималась плаванием, став мастером спорта»

— А на какой проект вы бы никогда не согласились?

На шоу «Холостяк». Даже если бы я была одинокой, и ко мне пришли 30 мужиков, вручала бы им не цветочек, а какой-то карандаш или ручку. Не хотела бы так. На этом проекте очень глубоко раскрывается сущность человека, какой он в отношениях. Много людей сразу же начинают это обсуждать, перемалывать.

Каждый такой проект несет для человека большую долю критики. Негативные высказывания в свой адрес я уже научилась воспринимать спокойно, но тут критика затрагивает дела сердечные. Ты как будто перед каждым человеком снимаешь трусы и садишься на унитаз. Наверное, это самое сложное шоу. Быть ведущей «Холостяка», может, и согласилась бы. Но участницей — никогда.

— Вас называют одной из самых красивых украинских телеведущих. Какой вы были в детстве?

— Я не была особо привлекательна в школе. До определенного возраста предпочитала кеды, штаны, кроссовки. Платья вообще не носила. Не было у меня изящной, женственной одежды. Юбку впервые надела в 25 лет. В подростковом возрасте была такой забитой! Только лет пять назад начала чувствовать себя более женственной.

— А с одноклассниками как складывались отношения в школе?

— Где-то с седьмого по девятый класс мне было очень несладко из-за роста. Я была самой высокой девочкой в классе, даже выше мальчиков. Как только меня не называли — жираф, швабра, стручок. Я плакала, просто не могла спать по ночам. Но теперь очень благодарна своим одноклассникам, их ужасное отношение помогло мне добиться того, что имею теперь.

— Были примерной ученицей?

В младшей школе училась на одни пятерки. Но когда нас переводили в пятый класс, учительница поставила четверку по украинскому языку. Я долго обижалась. Было очень обидно за эту оценку, ведь я так старалась. Потом перешла в другую школу. У нас был спортивный класс, тяжелые будни. В семь утра тренировка, на 10:20 в школу, потом еще одна тренировка. Домой возвращалась часов в десять вечера и учила уроки.

Моим любимым предметом была биология. А самые нелюбимые — алгебра и геометрия. Нет творчества в этих катетах и гипотенузах. Но благодаря Галине Казимировне, которая муштровала нас на уроках, у меня была пятерка по геометрии и четверка по алгебре.

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— Вы ведь мастер спорта по плаванию.

С детства меня водили по разным кружкам. Но на танцах не нашли партнера, рост которого соответствовал бы моему. С гимнастикой тоже не сложилось, я оказалась слишком высокой для этого вида спорта. На занятия пением не было денег. Предложили попробовать легкую атлетику. Но мама сказала: «Нет, пусть лучше за тобой бегают, а не ты». Тогда я пошла на плавание. Девять лет занималась, став мастером спорта.

«Во время эмоционального всплеска могу запросто обидеть человека»

— У вас очень красивые наряды в шоу.

— Все это мой личный бренд — #Sаmашила (смеется). Ночами я на машинке, конечно, не строчу, но каждый наряд шьют для меня индивидуально. Это проще, чем покупать вещи. Так как бюджет, отведенный на создание образов, у нас небольшой, я не могу себе позволить блистать в программе в D&G или Prada. У меня же 60 выпусков разных шоу в год. Вместе с моим стилистом и другом Юрой мы нашли решение проблемы: чтобы выглядеть хорошо, надо шить. Придумываем образы, смотрим на новые тенденции. И то, что дорого, делаем намного дешевле.

— То есть вы экономная. А как относитесь к экономным мужчинам?

— Знаете, есть рациональные мужчины, а есть жлобы. Первые — молодцы. Мужчина смотрит на чек и обращает внимание, сколько денег потратил. Он внимательный к расходам — это нормально. У жлоба вечно нет денег, он постоянно забывает кошелек, и у него ничего с карточек не уходит. Я сразу вижу жлоба. С таким мужчиной точно не смогла бы быть рядом.

— Каким должен быть ваш избранник?

Я не меркантильная, никогда не ведусь на деньги. Серьезно. Не пойду на свидание с богачом за подарки. Мне нравятся перспективные парни. Считаю, важно оценить потенциал мужчины перед тем, как влюбиться. Какая у него хватка, образование, готов ли он развиваться дальше? Я сразу замечаю слабые места парней. Мужчина может быть только на старте карьеры, я готова ему помочь. Взамен же хочу получить его честность, порядочность. И никаких интрижек с другими женщинами.

— На самом деле, не так и много требований.

Знаете, какой главный мой недостаток? Эмоции. Они могут творить шоу в моей голове, просто «Санту-Барбару», способны запросто отключить рациональную часть меня. Во время эмоционального всплеска не способна объективно оценить ситуацию, могу обидеть человека. Потом я не то что извиняюсь перед ним, я себе простить не могу. Все мои плохие поступки, неверные решения и неправильные слова были на эмоциях. Сейчас учусь контролировать себя — продышаться, никому не звонить, не писать, когда чувствую, что «закипаю». Понемногу получается…

Напомним, ранее Леся Никитюк сделала неожиданное заявление о пластических операциях, раскрыла оригинальный секрет похудения и поделилась эротической фантазией (фото)

Фото «Нового канала»

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