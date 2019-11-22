Шоу-бизнес

Леся Никитюк: Одноклассники называли меня жирафом и шваброй, за что я им теперь благодарна (видео)

На «Новом канале» стартовало авторское шоу Леси Никитюк «Le Маршрутка». Известная путешественница, которая недавно позабавила сеть смешными фото из Праги, на этот раз отправилась в длительную поездку по родной стране, показывая зрителям необычные и интересные места в Украине. Специально для проекта был приобретен микроавтобус «Богдан», который внутри полностью переоборудовали, дополнив вещами и подарками, которые Леся привезла из путешествий по разным странам.

«Смогла бы сделать карьеру вокалистки, но пока у меня есть, чем заняться»

— В осеннем сезоне на «Новом канале» вышло сразу четыре проекта с вашим участием. Как все успеваете?!

— Весь прошлый год я провела на съемках и дала себе обещание, что в этом году буду отдыхать минимум полгода. Но не получилось. Продюсеры предложили еще одно студийное шоу — «Шалена зірка», и я не смогла отказаться. На самом деле, это был вызов для меня, что-то новенькое. К тому же летом и осенью мы отсняли восемь эпизодов тревел-шоу «Le Маршрутка», в котором показываем Украину через ее людей.

Как все успеваю? Сама не знаю. Возможно, работать в таком темпе не совсем правильно. Тем не менее у меня хватает времени не только потрудиться, но и увидеться со своей семьей. Любовь родных дает силы идти дальше. Мама, папа, брат, две племянницы — это святое для меня. Стараюсь отдавать им все свободное время. Знаете, часто бывает, что я сажусь в семь утра за руль, беру за штурмана Рафика (собачка Леси. — Авт.) и еду 300 километров, чтобы повидать близких.

— Кстати, о дорогах. Вы снова подались в тревел. Не надоело колесить?

— Вы что?! Надеюсь, поездки мне никогда не смогут надоесть. Во время съемок «Le Маршрутки» оказалось, что я столько не знаю об Украине. Да практически ничего! Могла ли я представить, что под Киевом авиаконструктор делает самолеты, на которых я летала в Австралии? А в Одесской области находится самая большая колония пеликанов в Европе? Нам кажется, что самое крутое место где-то далеко. А оказывается, много интересного рядом с нами.

— К проекту «Le Маршрутка» вы записали саундтрек — сами исполнили песню на студии под руководством Руслана Квинты. Когда ждать полноценный альбом?

— Всего через девять песен (смеется). Песню мы написали совместно с Таней Решетняк и Аленой Омаргалиевой. Они предлагали разные хорошие варианты строчек, но вот припев был не в моем стиле. Дописать текст помогли украинские дороги. Я села за руль, хоп — ухабина. Так и получился припев: «Ями на дорогах, ями…»

— Вы уже не первый раз поете в программах — в «Шаленій зірці», теперь в «Lе Маршрутке». Не думали всерьез заняться пением?

— Пока профессионально вокалом не занимаюсь, справляюсь своими силами. Я и в детстве не посещала музыкальную школу, но у меня все эти песни, пляски, стихи, видимо, в крови. Моя мама играет на баяне, мы вместе с ней когда-то выступали на утренниках. Я люблю петь в караоке с подругами.

Есть ли у меня талант? Может, кусочек и перепал. Потому что слух есть. Никогда не ходила, не проверяла, сколько у меня октав, но тянуть ноту могу серьезно (смеется). Думаю, я бы смогла сделать карьеру вокалистки, но пока у меня есть, чем заняться. Если в какой-то момент кто-то постучит в дверь и скажет: «Леся, давайте петь, мы готовы с вами работать», конечно, не откажусь.

«Я девять лет занималась плаванием, став мастером спорта»

— А на какой проект вы бы никогда не согласились?

— На шоу «Холостяк». Даже если бы я была одинокой, и ко мне пришли 30 мужиков, вручала бы им не цветочек, а какой-то карандаш или ручку. Не хотела бы так. На этом проекте очень глубоко раскрывается сущность человека, какой он в отношениях. Много людей сразу же начинают это обсуждать, перемалывать.

Каждый такой проект несет для человека большую долю критики. Негативные высказывания в свой адрес я уже научилась воспринимать спокойно, но тут критика затрагивает дела сердечные. Ты как будто перед каждым человеком снимаешь трусы и садишься на унитаз. Наверное, это самое сложное шоу. Быть ведущей «Холостяка», может, и согласилась бы. Но участницей — никогда.

— Вас называют одной из самых красивых украинских телеведущих. Какой вы были в детстве?

— Я не была особо привлекательна в школе. До определенного возраста предпочитала кеды, штаны, кроссовки. Платья вообще не носила. Не было у меня изящной, женственной одежды. Юбку впервые надела в 25 лет. В подростковом возрасте была такой забитой! Только лет пять назад начала чувствовать себя более женственной.

— А с одноклассниками как складывались отношения в школе?

— Где-то с седьмого по девятый класс мне было очень несладко из-за роста. Я была самой высокой девочкой в классе, даже выше мальчиков. Как только меня не называли — жираф, швабра, стручок. Я плакала, просто не могла спать по ночам. Но теперь очень благодарна своим одноклассникам, их ужасное отношение помогло мне добиться того, что имею теперь.

— Были примерной ученицей?

— В младшей школе училась на одни пятерки. Но когда нас переводили в пятый класс, учительница поставила четверку по украинскому языку. Я долго обижалась. Было очень обидно за эту оценку, ведь я так старалась. Потом перешла в другую школу. У нас был спортивный класс, тяжелые будни. В семь утра тренировка, на 10:20 в школу, потом еще одна тренировка. Домой возвращалась часов в десять вечера и учила уроки.

Моим любимым предметом была биология. А самые нелюбимые — алгебра и геометрия. Нет творчества в этих катетах и гипотенузах. Но благодаря Галине Казимировне, которая муштровала нас на уроках, у меня была пятерка по геометрии и четверка по алгебре.

— Вы ведь мастер спорта по плаванию.

— С детства меня водили по разным кружкам. Но на танцах не нашли партнера, рост которого соответствовал бы моему. С гимнастикой тоже не сложилось, я оказалась слишком высокой для этого вида спорта. На занятия пением не было денег. Предложили попробовать легкую атлетику. Но мама сказала: «Нет, пусть лучше за тобой бегают, а не ты». Тогда я пошла на плавание. Девять лет занималась, став мастером спорта.

«Во время эмоционального всплеска могу запросто обидеть человека»

— У вас очень красивые наряды в шоу.

— Все это мой личный бренд — #Sаmашила (смеется). Ночами я на машинке, конечно, не строчу, но каждый наряд шьют для меня индивидуально. Это проще, чем покупать вещи. Так как бюджет, отведенный на создание образов, у нас небольшой, я не могу себе позволить блистать в программе в D&G или Prada. У меня же 60 выпусков разных шоу в год. Вместе с моим стилистом и другом Юрой мы нашли решение проблемы: чтобы выглядеть хорошо, надо шить. Придумываем образы, смотрим на новые тенденции. И то, что дорого, делаем намного дешевле.

— То есть вы экономная. А как относитесь к экономным мужчинам?

— Знаете, есть рациональные мужчины, а есть жлобы. Первые — молодцы. Мужчина смотрит на чек и обращает внимание, сколько денег потратил. Он внимательный к расходам — это нормально. У жлоба вечно нет денег, он постоянно забывает кошелек, и у него ничего с карточек не уходит. Я сразу вижу жлоба. С таким мужчиной точно не смогла бы быть рядом.

— Каким должен быть ваш избранник?

— Я не меркантильная, никогда не ведусь на деньги. Серьезно. Не пойду на свидание с богачом за подарки. Мне нравятся перспективные парни. Считаю, важно оценить потенциал мужчины перед тем, как влюбиться. Какая у него хватка, образование, готов ли он развиваться дальше? Я сразу замечаю слабые места парней. Мужчина может быть только на старте карьеры, я готова ему помочь. Взамен же хочу получить его честность, порядочность. И никаких интрижек с другими женщинами.

— На самом деле, не так и много требований.

— Знаете, какой главный мой недостаток? Эмоции. Они могут творить шоу в моей голове, просто «Санту-Барбару», способны запросто отключить рациональную часть меня. Во время эмоционального всплеска не способна объективно оценить ситуацию, могу обидеть человека. Потом я не то что извиняюсь перед ним, я себе простить не могу. Все мои плохие поступки, неверные решения и неправильные слова были на эмоциях. Сейчас учусь контролировать себя — продышаться, никому не звонить, не писать, когда чувствую, что «закипаю». Понемногу получается…

Напомним, ранее Леся Никитюк сделала неожиданное заявление о пластических операциях, раскрыла оригинальный секрет похудения и поделилась эротической фантазией (фото)

Фото «Нового канала»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter