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Спорт

Лучший бомбардир «МанСити» не сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов

19:26 25 ноября 2019 58
Серхио Агуэро
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион Англии «Манчестер Сити» в поединке Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (26 ноября) не сможет рассчитывать не только на футболиста сборной Украины Александра Зинченко, который восстанавливается после операции, но и на своего лучшего бомбардира Серхио Агуэро.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ШАХТЕР»

«Серхио пропустит несколько игр. Он выбыл на несколько недель, пока не могу сказать, на сколько именно. У него проблема с сухожилием. Мы будем скучать по нему и будем его ждать. Но у нас есть Жезус и Стерлинг, которые могут играть на этой позиции. Других травм нет. У Давида Силвы в матче с „Челси“ была судорога, но он в порядке», — заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что 31-летний аргентинец Серхио Агуэро не смог из-за травмы доиграть воскресный матч чемпионата Англии против «Челси» (2:1). В текущем сезоне бывший зять Диего Марадоны и кум Лионеля Месси забил 9 мячей в АПЛ и дважды поразил ворота соперника (в игре с «Аталантой») в Лиге чемпионов.

К слову, Агуэро не играл и в первой встрече против «Шахтера» (3:0), весь матч в Харькове просидев на скамейке запасных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Манчестер Сити» — «Шахтер».

Фото Getty Images

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