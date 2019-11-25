Происшествия

Напоил и воспользовался: в Одессе арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы

В понедельник, 25 ноября, в Одессе арестовали 53-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней приемной дочери. Как сообщили в Малиновском отделе полиции, о происшествии им сообщила родственница, которой доверилась несовершеннолетняя потерпевшая и рассказала о случившемся. По словам девочки, когда мать была на работе, отчим предложил ей выпить стакан вина. После употребления алкоголя она уснула.«Проснулась, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь», — сообщили в полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Потерпевшую осмотрели врачи, с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

«В Украине в течение 2019 года от преступлений против половой свободы и неприкосновенности пострадали 324 ребенка. Для нас сверхважно минимизировать возможное травмирование психики ребенка, пострадавшего от насилия», — сообщил 25 ноября во время открытия практического семинара по проведению допроса детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации, заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

Участие в мероприятии, инициатором которого является Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), приняли временный поверенный в делах Посла Великобритании в Украине Хелен Хейз, международный офицер связи NCA Дэвид ВАСПС-Смит и начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности НПУ Лариса Зуб.

Пятидневный семинар организован для ювенальных полицейских, следователей, ювенальных прокуроров, социальных работников и психологов, которые работают с детьми-жертвами преступлений, проводят опросы и допросы. Обучение для них проведут высококвалифицированные специалисты из Полицейского колледжа Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе завершено расследование в отношении Николая Тарасова — подозреваемого в зверском убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Ивановского района Одесской области Даши Лукьяненко, совершенном 13 июня. В суд направлен обвинительный акт. Тарасова будут судить обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины, в том числе о попытке изнасилования.

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