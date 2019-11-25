- 20:07 В Украине закрывается еще одно известное печатное издание
- 20:06 Напоил и воспользовался: в Одессе арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы
- 20:02 Украинский "гумконвой" для России: активисты принесли унитазы к посольству РФ в Киеве
- 19:42 Под Киевом в ДТП с авто судьи пострадали 6 человек
- 19:37 Жены донецких горняков просят Путина о выплате зарплаты мужьям
- 19:26 Лучший бомбардир «МанСити» не сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов
- 19:18 «Надеюсь, всем «залетит»: Зеленский придумал новый формат общения с избирателями в интернете
- 19:16 Протестующие жители заблокировали центр города на Днепропетровщине: что происходит
- 19:02 Слишком тонкий: в полиции рассказали о первых жертвах первого льда в Украине
- 18:54 Вера Брежнева с новой прической рассказала, что ее раздражает
- 18:52 Николаевский зоопарк начал прием от населения летучих мышей
- 18:39 В Раду подали законопроект о запрете дельфинариев в Украине
Напоил и воспользовался: в Одессе арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы
В понедельник, 25 ноября, в Одессе арестовали 53-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней приемной дочери. Как сообщили в Малиновском отделе полиции, о происшествии им сообщила родственница, которой доверилась несовершеннолетняя потерпевшая и рассказала о случившемся. По словам девочки, когда мать была на работе, отчим предложил ей выпить стакан вина. После употребления алкоголя она уснула.«Проснулась, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь», — сообщили в полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Под Винницей мужчина снимал порнофильмы с малолетней дочерью и продавал через интернет (фото)
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Потерпевшую осмотрели врачи, с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
Злоумышленнику сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
«В Украине в течение 2019 года от преступлений против половой свободы и неприкосновенности пострадали 324 ребенка. Для нас сверхважно минимизировать возможное травмирование психики ребенка, пострадавшего от насилия», — сообщил 25 ноября во время открытия практического семинара по проведению допроса детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации, заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.
Участие в мероприятии, инициатором которого является Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), приняли временный поверенный в делах Посла Великобритании в Украине Хелен Хейз, международный офицер связи NCA Дэвид ВАСПС-Смит и начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности НПУ Лариса Зуб.
Пятидневный семинар организован для ювенальных полицейских, следователей, ювенальных прокуроров, социальных работников и психологов, которые работают с детьми-жертвами преступлений, проводят опросы и допросы. Обучение для них проведут высококвалифицированные специалисты из Полицейского колледжа Великобритании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе завершено расследование в отношении Николая Тарасова — подозреваемого в зверском убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Ивановского района Одесской области Даши Лукьяненко, совершенном 13 июня. В суд направлен обвинительный акт. Тарасова будут судить обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины, в том числе о попытке изнасилования.
Читайте также: Леденящие душу рассказы: в Кабмине открылась выставка против гендерного насилия
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!