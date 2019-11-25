«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Шоу-бизнес

Состоялся финальный этап отборов в прямые эфиры десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Именно на этом эфире судьи шоу узнали свои категории, а также выбрали по три участника в свои команды. В юбилейном сезоне состоятся пять прямых эфиров, на которые прошли 12 вокалистов, разделенные на четыре категории.

Первым отбор в свою команду «Девушки» начал Игорь Кондратюк. Порой решения судей не совпадали с мнением коллег и подвергались жесткой критике.

— Это моя игра! — воскликнул Игорь Кондратюк, не выдержав комментариев Ольги Поляковой, возразившей в ответ на его решение. — Будет ваша — сами и решайте.

Не секрет, что Игорь Кондратюк изначально хотел, чтобы ему досталась именно эта категория участников.

— Уже седьмой год на «Х-факторе» я говорю, что не хочу заниматься группами, потому что мне кажется — это неблагодарное занятие, — сказал Игорь Кондратюк. — Ты создаешь новую группу, а зритель, скорее всего, этого не оценит. Мне больше нравится женский вокал, поэтому выбором категории я вполне доволен.

Эля из моей категории просто бомбическая вокалистка! С Юлей — героической девушкой — мы спорим еще с кастингов, потому что она считает, что мои советы не сделают ее вокал совершенным. Я же хочу доказать ей обратное. А у Марии есть что-то такое, что точно цепляет, — она может быть очень интересным персонажем — певицей и актрисой.

В команду Игоря Кондратюка вошли: Элина Иващенко (17 лет), Мария Стопник (21 год), Юлия Бордунова (22 года).

— Я вообще не думала, что пройду в прямые эфиры, была уверена, что вылечу еще в тренировочном лагере, — сказала «ФАКТАМ» после отбора Юлия Бордунова. — Но очень довольна и счастлива, что попала к Игорю Кондратюку. К тому же я люблю бороться с людьми, с которыми у меня есть разногласия, а у нас с ним они есть.

Второй формировала свою команду Оля Полякова.

— Клянусь говорить всем только правду, — сказала Оля, начиная отбор в группу «30+».

Самое большое количество комментариев Ольга посвятила вокалисту Георгию Колдуну, признав, что его талант и чувство юмора — ее любимые качества мужчин.

— Я очень хотела категорию участников «30+», потому что успех в моей карьере тоже начался после 30 и я точно знаю, что 30 лет — это не приговор, а начало прекрасного пути, — сказала Оля. — Уверена, что в любом возрасте можно начать воплощать свои мечты, это никогда не поздно. Сила моей команды в их опыте, все они пережили свои утраты, первые влюбленности, которые давно отгремели. Мне очень не хватало в молодых исполнителях понимания того, о чем они поют. А когда Люда Базелюк поет про дочку или про разбитую любовь, ведь у нее умер муж, ей веришь.

Или наш прекрасный госслужащий Аня Иваница — вы видели, какой это талант? А невероятно обаятельный Георгий Колдун — это просто находка, мне вообще достался лучший мужчина проекта! Мой секрет победы — это репертуар. Я точно знаю, что людям нужно давать правильные песни, только они делают из нас звезд, а без правильной песни о тебе никто никогда не узнает. Я выиграла в четырех песенных конкурсах, научилась подбирать репертуар, знаю, что подходит людям, и буду это использовать в подготовке своих участников.

В состав команды Оли Поляковой вошли: Людмила Базелюк (47 лет), Георгий Колдун (42 года), Анна Иваница (32 года).

— Мне не верится, что я прошла в прямые эфиры — тут собрались очень сильные участники, — прокомментировала «ФАКТАМ» няня семьи Поляковой Людмила Базелюк. — Но они в основном где-то учатся вокалу, а я пришла просто с улицы. Хотя у меня есть образование, я училась, выступала, были перспективы, но я свой шанс упустила. Мне приходилось наблюдать, как растет и развивается Оля Полякова и я понимала, что тоже хочу так. И вот этот день настал, я очень счастлива!

Настя Каменских будет заниматься категорией «Парни». Артистка так обрадовалась, узнав об этом, что вскочила со своего стула и начала прыгать.

— Ты сейчас нам стол развалишь! — тут же отреагировала Оля Полякова.

— Я очень довольна, что мне досталась категория «Парни», — призналась Настя Каменских. — Ведь у парней есть все, что необходимо для победы, — талант, харизма, настойчивость. Шоу «Х-фактор» для них — крутой шанс, чтобы показать себя. У меня большой опыт в шоу-бизнесе и я знаю, как покорить своим творчеством не только Украину, но и миллионы слушателей во всем мире. Мне точно есть чему их научить.

В команду Насти Каменских вошли: Артем Забелин (28 лет), Антон Вельбой (19 лет), Юрий Каналош (25 лет). Напомним, в минувшем сезоне проекта именно Настя стала наставником-победителем в категории «Коллективы».

— Я очень хотел попасть в команду к Насте, — признался «ФАКТАМ» после отбора Артем Забелин. — Она современнее, как в голове, в душе, так и в музыке, а мне это подходит по духу. При этом Настя очень хотела в этом году взять категорию «Парни», поэтому желания — как ее, так и мои — сбылись.

А вот Андрея Данилко выбор участников в свою категорию заставил понервничать. За шаг до прослушивания конкурсантов из категории «Коллективы» судья заявил о том, что намерен покинуть шоу «Х-фактор». Это решение далось Андрею тяжело, несколько раз он пытался, но не мог произнести нужные слова, тайком вытирая слезы.

— Ребят, только не обижайтесь, — сказал Данилко. — Сейчас я как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой… И понимаю, насколько это для вас важно. Поэтому подумал, что будет честнее, если я, наверное, покину этот проект. Может, появится новый наставник, который вам действительно поможет, потому что я понимаю, что проблема во мне. Я как подумал о том, что сейчас мне придется кого-то выбирать… Нет, я не готов этого делать… Вы все — способные ребята, и мне кажется, что мне лучше всего будет покинуть этот проект.

— Что за фигня?! — не смогла сдержать эмоций Оля Полякова.

После сказанного Андрей Данилко извинился и покинул съемочную площадку.

— Шоу — это шоу, но все мы остаемся людьми и было невероятно тяжело после напряженной подготовки не отдать на сцене ту энергию, которая накопилась в теле за весь съемочный день, — признались участники группы «Циферблат». — Поэтому мы были очень обижены. Больше даже на обстоятельства, чем конкретно на Андрея Михайловича. В любом случае, десятый сезон без него будет уже не таким. Поэтому мы все надеемся, что он все же вернется в проект.

Что будет с категорией «Коллективы» и кто станет их наставником, станет известно в субботу, 30 ноября, во время первого прямого эфира «Х-фактора».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Данилко разозлился на участников «Х-фактора», скзав, что все это скучно и неинтересно.

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