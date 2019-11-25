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Между Тунисом и Кубой: эксперты по процветанию стран определили место Украины в мире
В мировом рейтинге процветания, который ежегодно составляет аналитический центр Legatum Institute, Украина заняла 96 место из 167. Напомним, в 2013 году наша страна находилась на 64 позиции.
По данным Legatum Institute, сильные стороны Украины — образование (37 место в мире) и условия жизни (69 место).
Самыми слабыми сторонами, по мнению составителей рейтинга, является социальный капитал (129 место) и безопасность (145).
Соседями Украины в общем рейтинге является Куба (97) и Тунис (95).
Авторы анализировали каждую страну по ряду показателей: безопасность, охрана здоровья, свобода, инвестиционный климат, среда и тому подобное.
В первую десятку мирового рейтинга процветания вошли Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Исландия.
Великобритания занимает 11 строчку, Соединенные Штаты — 18, Франция — 23, Испания — 25, Польша — 36, Грузия — 53.
Выше Украины в рейтинге оказались как бывшие республики СССР Казахстан (68), Беларусь (73), Россия (74), так и Ботсвана (76) и Монголия (87).
Последние места заниамают Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан.
Отметим, с 2018 года Украина поднялась на три позиции (с 99 места на 96).
Вместе с тем, Украина заняла первое место в рейтинге 153 стран за вклад в развитие мировой науки. По уровню привлекательности наша страна находится на 48 месте в мире.
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