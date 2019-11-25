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День Иоанна Златоуста: приметы, открытки, молитвы и запреты 26 ноября
Во вторник, 26 ноября, отмечается День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
«ФАКТЫ» подскажут вам, что нужно, а что нельзя делать в этот праздник. Вы также узнаете, как молиться и на какие приметы обратить внимание.
Что можно и что нельзя делать 26 ноября
В день, когда почитают память святого Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей, лучше отказаться от тяжелой работы по дому.
Не стоит конфликтовать с другими людьми, ссориться и сквернословить.
Нужно быть очень осторожным с огнем. А еще лучше — не зажигать его.
Не стоит думать о плохом или давать в долг.
Ненужные вещи в этот день стоит выбросить или отдать нуждающимся.
Также нельзя стричься и делать крупные покупки.
Зато можно отправляться в далекую дорогу. Ну, и молиться. А помогает святой всем. Особенно к нему прибегают при душевных недугах, в состоянии отчаяния и мыслях о самоубийстве.
Молитва к Иоанну Златоусту
О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Приметы и заговоры
Если звезды яркие — к снегу и ветрам.
Мелкий снег — к холодам, крупный — теплая зима будет.
А еще этого дня ждали матери, у которых ребенок не разговаривал. Они над ребенком читали молитву-заговор: «Крест мой, крест! Иоанн Златоуст, спустись с небес, разомкни уста рабу Божьему (имя). Как ты богославно говорил, разговаривал, так бы и раб Божий (имя) тоже говорил, Меня, свою матушку, речью удивил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Ранее мы писали, что говорил Иоанн Златоуст о посте.
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