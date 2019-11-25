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Общество и люди

Первый день зимы: красивые открытки, поздравления и смс

23:08 30 ноября 2019 19
Первый день зимы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Первый день зимы — неофициальный праздник, с которым поздравляют друзей.

А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.

Первый день зимы

Поздравляю с первым днем зимы!
Пусть она приносит обновление,
Больше развеселой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,
Выше поднимает настроение,
Все мечты скорей осуществит,
Даст любовь, удачу, восхищение!

Первый день зимы
***
С первым днем зимы! Ура!
Это лучшая пора.
Не пугает холод пусть,
Прогони из сердца грусть,
Наслаждайся каждым днем,
Не печалься ни о чем.

Первый день зимы
***
Это — радость ожиданий
И торжественный приход,
Снег, не снег — без оправданий
К нам зима уже идет.

Белым глазом подмигнула,
Мол, пора уже начать,
Календарь перевернула
И велит себя встречать!

Первый день зимы
***
Пусть мороз уже скрипит
Или слякоть хлюпает,
Или дождик моросит,
Или вьюга глупая,
Но уже официально
Зимний начался сезон,
Это значит, что реально
Мы в зиме со всех сторон!

Первый день зимы
***
Снег лежит или растаял,
Или вовсе не лежал…
Ну и пусть, не надо правил,
Первый день зимы настал!

Будет снег, и лед, и слякоть,
Ну и ладно, вот дела.
Эх, зима! Я ждал, однако!
Ну, а ты меня ждала?

Первый день зимы


***
К нам пришел первый день декабря,
Я тебя с ним поздравить хочу.
В этот день наступает зима,
Теперь время сугробам и льду.

Пусть внутри у тебя будет место
Для любви, и добра, и тепла.
Даже если на улице мерзко,
Пусть на сердце искрится весна!

Первый день зимы

Напомним также, что 1 декабря — День ангела у Романа.

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