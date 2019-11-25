- 23:08 Первый день зимы: красивые открытки, поздравления и смс
- 22:58 Огненное ДТП под Черновцами: стало известно о трех погибших
- 22:35 В Одессе решили продать «задешево» аварийные Boeing 737 и танкер Delfi
- 21:58 У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин ответил, готов ли сменить Путина
- 21:29 Хочет мира с Россией: Зеркаль спрогнозировала поведение Зеленского на встрече с Путиным в Париже
- 21:09 Не хотелось начинать с голландцами, — Андрей Шевченко об итогах жеребьевки Евро-2020
- 20:57 Автор хита «Охрана, отмєна» попала в аварию в Одессе
- 20:34 У Зеленского собрались контролировать блогосферу: стали известны детали
- 20:29 Стал известен календарь матчей команды Шевченко в группе Евро-2020
- 20:08 Стали известны соперники Украины на Евро-2020: результаты жеребьевки в Бухаресте
- 19:59 В центре Киева заметили скопление силовиков: что происходит
- 19:24 Отвернулись все близкие: в Киеве от верной смерти спасли отчаявшегося мужчину
Первый день зимы: красивые открытки, поздравления и смс
Первый день зимы — неофициальный праздник, с которым поздравляют друзей.
А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.
Поздравляю с первым днем зимы!
Пусть она приносит обновление,
Больше развеселой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.
Пусть морозной свежестью бодрит,
Выше поднимает настроение,
Все мечты скорей осуществит,
Даст любовь, удачу, восхищение!
***
С первым днем зимы! Ура!
Это лучшая пора.
Не пугает холод пусть,
Прогони из сердца грусть,
Наслаждайся каждым днем,
Не печалься ни о чем.
***
Это — радость ожиданий
И торжественный приход,
Снег, не снег — без оправданий
К нам зима уже идет.
Белым глазом подмигнула,
Мол, пора уже начать,
Календарь перевернула
И велит себя встречать!
***
Пусть мороз уже скрипит
Или слякоть хлюпает,
Или дождик моросит,
Или вьюга глупая,
Но уже официально
Зимний начался сезон,
Это значит, что реально
Мы в зиме со всех сторон!
***
Снег лежит или растаял,
Или вовсе не лежал…
Ну и пусть, не надо правил,
Первый день зимы настал!
Будет снег, и лед, и слякоть,
Ну и ладно, вот дела.
Эх, зима! Я ждал, однако!
Ну, а ты меня ждала?
***
К нам пришел первый день декабря,
Я тебя с ним поздравить хочу.
В этот день наступает зима,
Теперь время сугробам и льду.
Пусть внутри у тебя будет место
Для любви, и добра, и тепла.
Даже если на улице мерзко,
Пусть на сердце искрится весна!
Напомним также, что 1 декабря — День ангела у Романа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...