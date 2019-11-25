Общество и люди

Первый день зимы: красивые открытки, поздравления и смс

Первый день зимы — неофициальный праздник, с которым поздравляют друзей.

А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления.

Поздравляю с первым днем зимы!

Пусть она приносит обновление,

Больше развеселой кутерьмы,

Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,

Выше поднимает настроение,

Все мечты скорей осуществит,

Даст любовь, удачу, восхищение!



***

С первым днем зимы! Ура!

Это лучшая пора.

Не пугает холод пусть,

Прогони из сердца грусть,

Наслаждайся каждым днем,

Не печалься ни о чем.



***

Это — радость ожиданий

И торжественный приход,

Снег, не снег — без оправданий

К нам зима уже идет.

Белым глазом подмигнула,

Мол, пора уже начать,

Календарь перевернула

И велит себя встречать!



***

Пусть мороз уже скрипит

Или слякоть хлюпает,

Или дождик моросит,

Или вьюга глупая,

Но уже официально

Зимний начался сезон,

Это значит, что реально

Мы в зиме со всех сторон!



***

Снег лежит или растаял,

Или вовсе не лежал…

Ну и пусть, не надо правил,

Первый день зимы настал!

Будет снег, и лед, и слякоть,

Ну и ладно, вот дела.

Эх, зима! Я ждал, однако!

Ну, а ты меня ждала?



***

К нам пришел первый день декабря,

Я тебя с ним поздравить хочу.

В этот день наступает зима,

Теперь время сугробам и льду.

Пусть внутри у тебя будет место

Для любви, и добра, и тепла.

Даже если на улице мерзко,

Пусть на сердце искрится весна!

Напомним также, что 1 декабря — День ангела у Романа.

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