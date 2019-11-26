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Происшествия

Машины – вдребезги: на Набережном шоссе в Киеве столкнулись четыре автомобиля (видео)

4:55 26 ноября 2019 157
ДТП Набережное шоссе
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, где на днях разбился элитный Porsche под управлением 19-летней дочери экс-соратника Януковича, произошло новое ДТП.

В частности, в ночь с 25 на 26 ноября на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла около 21:45, передает Информатор.

Столкновение произошло между четырьмя автомобилями — Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между машинами.

ДТП стало причиной того, что две полосы в направлении моста Метро оказались перекрытыми.

При этом, несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал.

Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по словам советника министра внутренних дел Украины Владимира Мартыненко, виновником резонансного ДТП под Киевом в районе поселка Чабаны является Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба — он поехал на красный свет. Авария произошла 24 ноября около двух часов дня на Одесской трассе, когда Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 10 и 19 лет возвращался в Киев. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

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