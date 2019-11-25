Происшествия

В МВД признали вину Кулебы в нашумевшем ДТП в Чабанах

Виновником жуткого ДТП под Киевом в районе поселка Чабаны является Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба — он поехал на красный свет.

Об этом «Радио НВ» сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», — заявил он.

Напомним, авария произошла 24 ноября около двух часов дня на Одесской трассе, когда Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 10 и 19 лет возвращался в Киев.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

На данный момент сам Кулеба и его старший сын находятся в больнице «Феофания». Детский омбудсмен в сознании, у него многочисленные травмы и переломы ребер. Состояние старшего сына тяжелое. Младшего сына перевели в детскую больницу «Охмадет».

Напомним, известный автогонщик Алексей Мочанов, проанализировавший ситуацию в Чабанах, также считает, что детский омбудсмен Николай Кулеба злостно нарушил правила дорожного движения.

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