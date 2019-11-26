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В Одессе полицейская кидалась на людей: в сети появилось видео

9:42 26 ноября 2019 111
В Одессе полицейская кидалась на людей: в сети появилось видео
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Весьма странное поведение сотрудницы полиции наблюдали в понедельник, 25 ноября, жители самого крупного массива Одессы — поселка Котовского. Более того, это неординарное зрелище они запечатлели на видео. На нем — женщина средних лет, в верхней одежде (служебная форма не видна), активно «раздает комплименты» (в основном матерные) окружающим. На одного молодого человека она просто-таки набросилась и стала угрожать удостоверением сотрудника полиции. В нем указано, что она — Екатерина Билоус, старший инспектор полиции. Этого, по мнению обладательницы «ксивы», достаточно, чтобы запугивать неугодных ей окружающих.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, они уже в курсе данного ЧП.

«Видео дерзкого общения полицейской с представителями общины было обнаружено в ходе мониторинга интернета. Глава ГУНП в Одесской области Олег Бех подверг критике действия подчиненной, охарактеризовав их как дискредитирующие правоохранительные органы, и поставил задачу соответствующим подразделениям провести служебное расследование», — сказали в главке.

На время его проведения, по словам Олега Беха, женщина-инспектор будет отстранена от служебных обязанностей. По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инцеденте в Яготине Киевской области. Там вооруженный пенсионер МВД напал на полицейских, чтобы освободить преступника.

А в Харькове недавно 22-летний полицейский устроил стрельбу на одной из станций метро.

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