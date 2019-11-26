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Политолог рассказал, как Коломойский спас прокурора Кулика
Прокурор Константин Кулик благодаря Игорю Коломойскому перебрался на работу в СБУ, поскольку туда же из Генпрокуратуры перешло следствие по делам Burisma и Валерии Гонтаревой. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, сообщают «Українські новини».
Напомним, с 21 ноября прокуратура, согласно закону, прекратила функцию досудебного расследования. Все дела, которые вела Генпрокуратура, были переданы в ДБР, НАБУ, Нацполицию и СБУ. В том числе в Службу безопасности было передано дело Burisma, которое фигурирует в процессе возможного импичмента президента США Дональда Трампа.
«Дискредитация Байдена стала едва ли не главной задачей нынешнего президента США. В рамках этой задачи, по данным „Нью Йорк Таймс“, люди Трампа привлекли небезызвестного украинского прокурора Кулика, который должен был доказать незаконность доходов сына Байдена в Украине. Когда вся эта история выплыла на свет, Трамп оказался под угрозой импичмента», — заявил Голобуцкий.
По словам политолога, Игорь Коломойский не смог договориться с генпрокурором Рябошапкой о том, что Кулик остается в ГПУ.
«В ГПУ для Кулика места больше нет. Понимая это, Кулик даже не явился на переаттестацию. Это дало Рябошапке возможность заявить, что с 1 января Кулик в прокуратуре не работает. А работать он продолжит, по моим данным, в СБУ. Кто позвонил Баканову по поводу этого „черта“? И как новоиспечённый работник спецслужбы будет объяснять своему руководству сотрудничество с расстрелянным в России агентом ФСБ Евгением Жилиным?» — отметил Голобуцкий.
Напомним, Константин Кулик становился фигурантом нескольких антикоррупционных расследований.
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