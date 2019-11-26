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Объем импорта э/э из РФ — это отказ от месячной добычи угля Львовско-Волынского бассейна, — эксперт

11:32 26 ноября 2019 38
энергосети
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Из-за скандальной «поправки Геруса» с начала октября Украина импортировала из России электроэнергию в объеме, который производит за месяц Трипольская ТЭС. Об этом написал президент Общественного союза «Первая энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко в блоге для «Левого берега».

Эксперт отметил, что из-за возобновления импорта электроэнергии отечественная энергетика и угледобывающая отрасль несут значительные потери. Так, по его словам, согласно предварительным данным, в период с 1 октября по 14 ноября 2019 года импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину составил 228 млн кВт-ч: в октябре — 128 млн кВт-ч, а за 14 дней ноября — 100 млн кВт-ч.

Эксперт отметил, что этот объем сопоставим с месячным объемом производимой электроэнергии Трипольской ТЭС и, соответственно, среднемесячной добычей угля государственных шахт в этом регионе, который нужен для производства такого объема тока.

«Упомянутый импорт электрической энергии из РФ и Беларуси — 228 млн кВт-ч — сопоставим с объемом месячного производства электроэнергии, например, Трипольской ТЭС ПАО „Центрэнерго“, что эквивалентно 125 тыс. тонн сожженного украинского угля. А это среднемесячная добыча государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. Именно столько украинского угля было недовыкуплено из-за импорта российской электроэнергии», — отметил Котко.

Он считает, что импорт тока из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную энергетику.

«Действие „поправки Геруса“ надо отменить и, таким образом, остановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси по прямым договорам. При любых обстоятельствах Украина должна заботиться о развитии собственных энергетических предприятий», — подытожил Котко.

Ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко обратился к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

С аналогичным призывом обратился также Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, отметив, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и угрожает возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников отрасли.

Напомним, во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике дали возможность возобновить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Гарант отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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