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Происшествия

Смерть 11-летней девочки: еще двум медикам сообщили о подозрении

11:46 26 ноября 2019 243
врач халатность
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Прокуроры Котовской местной прокуратуры (Одесская область) сообщили о подозрении еще двум медикам в ненадлежащем исполнении ими профессиональных обязанностей, что привело к смерти 11-летней девочки в городе Подольске (бывший Котовск). Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, отметив, что в августе 2015 года в результате того, что врачи не предоставили пациентке надлежащую медицинскую помощь, скончалась несовершеннолетняя жительница районного центра.

«По мнению следствия, медики не вовремя диагностировали заболевание и не провели необходимые исследования, чтобы установить причину ухудшения состояния больной. Кроме того, они несвоевременно предоставили информацию о состоянии пациентки руководству больницы и Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи детям», — сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего» (ч.2 ст. 140 УК Украины). Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Белгороде-Днестровском Одесской области будут судить заведующего отделением больницы, из-за халатности которого умер пациент.

Напомним, в Николаеве спустя 11 лет горздрав выплатил компенсацию родственникам 25-летней Марины Капустиной, которая скончалась в роддоме в 2008 году.

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