Найден труп дочери бойца UFC Харриса, пропавшей месяц назад (фото)

Спорт

В США найдены останки человеческого тела, которые, скорее всего, принадлежат Ане Бланшард — 19-летней падчерице бойца UFC Уолта Харриса.

«Могу подтвердить, что человеческие останки были найдены в округе Мейкон. Есть веские основания полагать, что они принадлежат Ане Бланшард», — цитирует CBS 42 окружного прокурора Брэндона Хьюза.

Уолт Харрис с падчерицей Аней

Студентка колледжа в Алабаме Аня Хэйли Бланшард не вернулась в общежитие 24 октября. Как рассказала ее соседка по комнате сотрудникам правоохранительных органов, в последнем сообщении в соцсети девушка писала, что находится с каким-то мужчиной.

Вскоре полицейские обнаружили автомобиль Бланшард (черная Honda CR-V SUV) в 88 километрах от учебного заведения. В ходе обыска следователи нашли следы насильственных действий.

Сначала полицейские нашли автомобиль пропавашей

Еще когда велись поиски девушки, Уолт Харрис отказался от боя с голландцем Алистаром Оверимом, который должен был стать главным событием турнира UFC on ESPN 7 7 декабря в Вашингтоне (в июле 2019-го Харрис провел последний поединок и за 12 секунд уложил нокаутом россиянина Алексея Олейника).

В тоже время 25 тысяч долларов, но поиски Ани передал президент UFC Дэйна Уайт. Чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс добавил еще 25 тысяч. Всего на спасательную операцию собрали около 100 тысяч долларов.

Как сообщает CBS 42, полиция уже задержала подозреваемого в убийстве девушки. Им оказался 30-летний житель Монтгомери Ибрагим Язид, который на момент похищения находился под залогом, так как был обвинен в покушении на похищение и убийство в другом штате. Есть основания полагать, что у Язида были сообщники.

Подозреваемый в убийстве девушки Ибрагим Язид

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского бойца UFC Магомедова дисквалифицировали пожизненно.

Фото Instagram, cbs42.com

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