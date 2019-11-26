Златан Ибрагимович намекнул, где продолжит карьеру (видео)

Спорт

Один из лучших форвардов в истории футбола швед Златан Ибрагимович, подаривший себе на 38-летие шикарное авто, намекнул на возвращение на родину.

На своей странице в Twitter лучший бомбардир в истории национальной команды опубликовал футболку «Хаммарбю» со своей фамилией и отметил официальный аккаунт клуба в соцсетях.

«Больше информации можно ожидать до конца недели», — отметил пресс-офицер «Хаммарбю» Леве Густафссон.

Переход звезды футбола в стан бронзового призера чемпионата Швеции (команду лишь по дополнительным показателям опередил родной клуб Златана «Мальме» и на один пункт — «Юргорден») вполне может состояться, если учесть, что у бывшего клуба Ибрагимовича «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Хаммарбю» общие владельцы.

Напомним, что, кроме «Лос-Анджелес Гэлакси» (31 гол в 31 матче в последнем сезоне!), участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира играл также за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея и забив на клубном уровне более 400 мячей. Кроме того, Златан Ибрагимович с 62 точными ударами — лучший бомбардир в истории сборной Швеции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан поймал огромную рыбу.

Фото Twitter Златана Ибрагимовича

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