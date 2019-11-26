Разведение войск на Донбассе: боевики ведут обстрелы ВСУ около Петровского

Украина

Утром во вторник, 26 ноября, боевики со своих позиций в районе населенного пункта Петровское, где было проведено разведение войск, обстреляли позиции ВСУ в районе Старогнатовки. Ранее патруль ОБСЕ фиксировал в этом районе обстрелы, которые велись со стороны неподконтрольных территорий.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, с начала суток боевики трижды открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов:

с 06:40 до 06:45, 09:16 до 09:25 и с 09:30 до 09:50.

«Как видно из схемы, российские оккупанты продолжают вести огонь в непосредственной близости от границ участка разведения. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав ответный огонь, они надеются на то, что украинские военные попадут по участку разведения № 3 «Петровское», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения ООС «огонь в ответ не открывают, но готовы к адекватным действиям». Провокация со стороны вооруженных формирований РФ произошла накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия город Марьинку Донецкой области. Огнестрельное ранение получила молодая женщина, которая шла по улице с маленьким ребенком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter