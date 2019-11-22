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Боевики устроили стрельбу в районе Петровского
На Донбассе в районе Петровского, где состоялось разведение войск, патруль ОБСЕ зафиксировал стрельбу из крупнокалиберного пулемета, которая велась боевиками с временно неподконтрольных территорий.
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 21 ноября указано, что накануне, 20 ноября 2019 года, камера зафиксировала грубое нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных вооруженных формирований в пределах участка разведения № 3 Петровское.
«Патруль ОБСЕ, который осуществлял мониторинг ситуации в 2 км к северу от н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) в 10:52 слышал 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2−3 км к югу-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения)», — говорится в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что таким образом боевики в очередной раз пытаются дискредитировать ВСУ. «Спроектировав это событие на карту местности, можно получить результат, что выстрелы были осуществлены в неизвестном направлении с временно оккупированных территорий оккупационными вооруженными формированиями поблизости или в пределах участка разведения № 3 Петровское», — отметили в штабе ООС и добавили: «Подразделения ВС Украины, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня, вести обстрелы физически не могут».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на участке разведения № 3, в районе Богдановка — Петровское завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов. За время работ пиротехники обследовали 30 гектаров территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов.
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