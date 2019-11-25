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Украина

Боевики «ДНР» подстрелили женщину, которая шла по улице с 3-летним ребенком

14:59 25 ноября 2019 214
Марьинка
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия город Марьинка Донецкой области — ранение получили женщина. Ранее боевики обстреляли автомобиль военных прямо в населенном пункте. О ранении женщины сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Юлия Т. шла по городу со своим трехлетним ребенком. В это время боевики произвели несколько выстрелов. Пуля попала женщине в грудную клетку и плечо слева. Военнослужащие Объединенных сил оказали раненой необходимую первичную медицинскую помощь. Сейчас она госпитализирована в городе Курахово. По оценкам медиков, состояние женщины стабильное.

Ранее сообщалось, что в Золотом боевики подло обстреляли украинских добровольцев, которые протестовали против разведения войск. Террористы вели огонь не только из стрелкового оружия, но и из гранатометов.

Фото: 112.ua

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