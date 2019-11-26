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Герус посадил Украину на электрический стул, — нардеп
Импортируя электроэнергию из РФ, что стало возможным из-за «поправки Геруса», мы финансируем экономику страны-агрессора и кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Гончаренко обратил внимание, что из-за мощного роста импорта российской электроэнергии отечественные тепловые электростанции и шахты оказались под угрозой закрытия, и подчеркнул, что импортируя ток Украина фактически финансирует страну-агрессора.
«Угроза является абсолютно реальной, вся история с импортом электроэнергии из РФ выглядит государственной изменой, поэтому я обратился, чтобы исследовали эту ситуацию, я ожидаю ответа. То, что сегодня Украина фактически кормит агрессора с помощью энергетики, это выглядит не просто странно, а совершенно недопустимо. Это не только вопрос экономический, но и вопрос безопасности государства. Герус и Коломойский посадили Украину на электрический стул», — сказал Гончаренко.
Кроме того, по его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ приведет к негативным социальным последствиям, поэтому его нужно остановить как можно быстрее.
«Сегодня Украина, вместо того, чтобы кормить своих шахтеров и энергетиков, кормит российских. Это имеет последствия социальные для тех регионов, это очень не правильно. Это надо решить как можно быстрее», — сказал Гончаренко.
Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.
Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.
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