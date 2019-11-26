Политика

НАЭК «Энергоатом» обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) из-за возможных антиконкурентных действий импортеров электроэнергии из России и Беларуси на рынке «на сутки вперед», которые сделали невозможным продажу заявленного объема электроэнергии другими участниками рынка, в том числе «Энергоатомом», а также по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи НЭК «Укрэнерго», действия которого нанесли ущерб НАЭК.

Об этом говорится в письме президента «Энергоатома» Юрия Недашковского в Антимонопольный комитет.

Согласно письму, «Энергоатом» считает необходимым обратить внимание АМКУ на ситуацию, которая наблюдается на РСВ с начала ноября. Например, 4 ноября со 2-го по 6-й часы суток наблюдалась ситуация, когда некоторыми продавцами были поданы и акцептированы оператором рынка ценовые заявки, которые были значительно меньше, чем ценовые заявки НАЭК «Энергоатом», которые сегодня имеют самую низкую обоснованную цену на электрическую энергию.

НАЭК «Энергоатом» считает, что участниками рынка, которые имеют экономически обоснованные возможности подавать заявки на продажу э/э на сутки вперед по цене, ниже, чем установлено ценовое ограничение для часов минимальной нагрузки ОЭС Украины, является ГП «Гарантированный покупатель», ЗАО «Укргидроэнерго» и сам НАЭК.

«Учитывая экономическую целесообразность, ЗАО „Укргидроэнерго“ в обычном режиме работы ОЭС Украины не осуществляет продажу электрической энергии ГАЭС ночью. Все остальные участники рынка, по нашему мнению, не имеют никаких экономически обоснованных возможностей подавать заявки на продажу электрической энергии по ценам, ниже предельной цены продажи, установленной для часов минимальной нагрузки ОЭС Украины», — говорится в письме.

В то же время «Энергоатом» приводит данные, что в указанный период присутствует импорт электроэнергии из Беларуси и/или РФ в размере от 487 до 983 МВт-час.

«Учитывая указанное, есть основания полагать, что такие заявки на продажу электрической энергии могли быть поданы участниками рынка, которые осуществляют импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации», — говорится в письме.

Таким образом, «Энергоатом» считает, что действия таких участников рынка дают основания считать их антиконкурентными, такими которые сделали невозможным продажу заявленного объема электрической энергии на РСВ большинством участников рынка, в том числе и «Энергоатома».

Кроме этого, «Энергоатом» обращает внимание комитета на действия НЭК «Укрэнерго». В частности, полученные 3 и 23 октября команды от диспетчеров на изменении графика закачки Ташлыкской ГАЭС относительно заявленного, повлекшие небаланс по участнику рынка суммарным объемом 471,47 МВт-час. Кроме того, 11 ноября «Энергоатом» получил от диспетчеров команду по ограничению мощности работы энергоблока Хмельницкой АЭС на уровне 760 МВт, что повлекло недоотпуск электрической энергии государственным предприятием в объеме около 253 МВт каждый час действия ограничения.

«Таким образом, считаем действия оператора системы передачи, которые привели к искусственному увеличению дефицита на рынке электрической энергии и, как следствие, наносили ущерб Компании, а также поставщикам услуг по балансировке такими, что нарушили требования законодательства, регулирующего деятельность на рынке электрической энергии и законодательства в сфере защиты экономической конкуренции», — говорится в письме.

Как сообщал ExPro, в начале ноября президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что на данный момент импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил «Энергоатом» с рынка на сутки наперед через заявленные очень низкие цены на электроэнергию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter