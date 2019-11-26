Стиль жизни

Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Четверг, 5 декабря, — день, когда нужно особенно тщательно беречь свои секреты.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Будьте особенно осторожны с автомобилем. Отложите на время принятие любых решений, касающихся вашей личной жизни.

Телец

Никому нельзя давать денег в долг: иначе можете попрощаться со своими деньгами навсегда.

Близнецы

Удачный день для начала новых проектов, связанных со строительством или ремонтом квартиры.

Рак

У вас есть шанс добиться расположения вышестоящих лиц. Не обещайте большего, чем вы можете сделать.

Лев

Непредвиденное событие может привести к серьезным конфликтам дома.

Дева

Избегайте мест большого скопления народа, так как есть риск получения травм из-за неосторожности других людей.

Весы

Не бойтесь изменить свою жизнь, если вы несчастливы в эмоциональной сфере.

Скорпион

День будет достаточно конфликтный, поэтому лучше всего посвятить его заботам о здоровье.

Стрелец

Вам будет явно везти, вы окажетесь на высоте во всех смыслах этого выражения.

Козерог

Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе. Будьте осторожнее с бытовой химией.

Водолей

Не открывайте в этот день счета в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо предприятия, не занимайтесь обменом валюты.

Рыбы

Будьте осторожны с любыми острыми предметами: вы можете порезаться даже острым краем бумаги.

Хорошего вам дня!

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