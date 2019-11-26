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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака
Четверг, 5 декабря, — день, когда нужно особенно тщательно беречь свои секреты.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Будьте особенно осторожны с автомобилем. Отложите на время принятие любых решений, касающихся вашей личной жизни.
Телец
Никому нельзя давать денег в долг: иначе можете попрощаться со своими деньгами навсегда.
Близнецы
Удачный день для начала новых проектов, связанных со строительством или ремонтом квартиры.
Рак
У вас есть шанс добиться расположения вышестоящих лиц. Не обещайте большего, чем вы можете сделать.
Лев
Непредвиденное событие может привести к серьезным конфликтам дома.
Дева
Избегайте мест большого скопления народа, так как есть риск получения травм из-за неосторожности других людей.
Весы
Не бойтесь изменить свою жизнь, если вы несчастливы в эмоциональной сфере.
Скорпион
День будет достаточно конфликтный, поэтому лучше всего посвятить его заботам о здоровье.
Стрелец
Вам будет явно везти, вы окажетесь на высоте во всех смыслах этого выражения.
Козерог
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе. Будьте осторожнее с бытовой химией.
Водолей
Не открывайте в этот день счета в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо предприятия, не занимайтесь обменом валюты.
Рыбы
Будьте осторожны с любыми острыми предметами: вы можете порезаться даже острым краем бумаги.
Хорошего вам дня!
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..