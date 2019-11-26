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Девушка взлетела и перевернулась от удара: на видео попало жуткое ДТП в Днепре
В Днепре водитель Daewoo сбил девушку, которая переходила улицу по пешеходному переходу — удар был настолько силен, что пешехода подбросило в воздух и несколько раз перевернуло. Ранее в Херсоне внедорожник сбил на переходе двоих подростков.
Запись с видеокамер, зафиксировавших это ужасное ДТП на перекрестке Гоголя и Чернышевского, в соцсети выложил «Днепр Оперативный». «На месте работали полиция и медики. Сбитую девушку госпитализировали в больницу Мечникова. Примечательно, что ее сбили прямо на пешеходном переходе», — говорится в комментарии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ДТП в Борисполе, где на пешеходном переходе водитель сбил двух девушек и скрылся с места происшествия.
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