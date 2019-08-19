Происшествия

Под Киевом такси сбило двух девушек на пешеходном переходе и скрылось: опубликовано видео инцидента

В Борисполе водитель Daewoo Lanos поздно ночью сбил двух девушек на пешеходном переходе и скрылся. Ранее в Бердянске задержали водителя, сбившего человека на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом ЧП, случившимся около половины первого ночи 16 августа, сообщает патрульная полиция Борисполя, разыскивающая свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

В полиции сообщают, что на автомобиле серого цвета были установлены «шашечки» такси, кузов — седан. Свидетелей или людей, что-либо знающих об автомобиле, просят обращаться

по телефонам (4 595) 6−48−30, 102 или обратиться по адресу: г. Борисполь, ул. Олега Кошевого 4, каб. 3.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне джип сбил 15-летних парня и девушку, перебегавших дорогу по пешеходному переходу. Подросток отлетел вперед и тяжелая машина травмировала его еще раз.

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