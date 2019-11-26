Стиль жизни

Чего опасаться: гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Планируйте день, но не делитесь планами, не хвастайтесь успехами.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам нужно соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми.

Телец

Важные сделки лучше заключать во второй половине дня. Желательно избегать конфликтов и бурных вспышек эмоций.

Близнецы

Не откладывайте на вечер дела, которые считаете важными. Постарайтесь не вступать в споры с родственниками.

Рак

Любопытство может сыграть с Вами злую шутку. Возможны перемены в профессиональной и личной жизни.

Лев

Не испытывайте свой организм на прочность: откажитесь от изматывающей физической работы, алкоголя и тяжелой пищи.

Дева

Вы должны будете принять решение, важное для вас и для близких вам людей

Весы

Вы сможете обзавестись покровителями, которые потом станут для вас весьма полезной опорой.

Скорпион

Сегодня вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора.

Стрелец

Непредвиденное событие может привести к серьезным конфликтам дома.

Козерог

Возможны некоторые перемены, связанные с вашим финансовым и социальным положением.

Водолей

Вам предстоит заниматься многочисленными делами и решать множество проблем.

Рыбы

Сегодня возможны эмоциональные проблемы с вашим любимым человеком.

Хорошего вам дня!

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