Спорт

Андрей Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных 2019 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала итоги голосования по определению лучшего тренера сборных 2019 года. Отрадно, что в топ-10 попал наставник команды Украины Андрей Шевченко, под началом которого «желто-синие» завоевали путевку в финальный турнир чемпионата Европы и не проиграли в уходящем году ни одного матча.

На вершине рейтинга по итогам опроса членов организации, представляющих 90 стран мира, оказался наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш, который выиграл с командой Лигу наций и пробился на Евро-2020 (112 баллов). Вслед за ним расположились «рулевой» бразильцев Тите (102 очка) и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (97).

В топ-10 также вошли: Дидье Дешам (Франция) — 87 баллов, Джамель Бельмади (Алжир) — 61, Гарет Саутгейт (Англия) — 45, Роберто Манчини (Италия) — 42, Андрей Шевченко (Украина) — 41, Рикардо Гарека (Перу) — 22 и Николя Дюпюи (Мадагаскар) — 11.

Отметим, что 41 балл Шевченко — новый рекорд для Украины. Предыдущий принадлежал Олегу Блохину, который по итогам референдума в 2005 году получил 28 очков.

Кстати, один балл участники голосования отдали наставнику юниорской сборной Украины Александру Петракову, ставшему со своими подопечными чемпионом мира U20 (19−24-е места).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко выступил в Шотландии на звездном турнире по гольфу.

Фото FootBoom.com

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