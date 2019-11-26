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К чему готовиться: гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака
Сегодня хорошо заняться здоровьем, устроить ужин для близких.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим.
Телец
Бескорыстная помощь друзьям может не дать результата, на который вы рассчитывали
Близнецы
Ведите себя мудрее в отношениях с домочадцами. Не разыгрывайте привычные сценарии, ведущие к очередной ссоре.
Рак
Возможны неприятности с техникой, компьютерами, электроприборами, а в дороге — с автомобилем.
Лев
Звезды советуют: доверьтесь своей судьбе, и этот день получится для Вас чрезвычайно запоминающимся и ярким.
Дева
Постарайтесь найти способ заняться улучшением своего психологического здоровья.
Весы
Сегодня желательно воздержаться от покупки компьютерных программ и аксессуаров.
Скорпион
Вам придется спешно заканчивать некую работу, которую вы должны были закончить довольно давно.
Стрелец
Стрельцам не удается избежать мелких бытовых трудностей, досадных недоразумений, споров с близкими.
Козерог
Возможны острые дискуссии в семье, с соседями или знакомыми.
Водолей
День обещает кардинальные перемены в личной жизни представителям знака, пока не встретившим свою «половинку».
Рыбы
Желательна умеренность в расходах: вскоре деньги потребуются вам для чего-то важного.
Хорошего вам дня!
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