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Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака

5:24 6 декабря 2019 105
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сегодня хорошо заняться здоровьем, устроить ужин для близких.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим.

Телец

Бескорыстная помощь друзьям может не дать результата, на который вы рассчитывали

Близнецы

Ведите себя мудрее в отношениях с домочадцами. Не разыгрывайте привычные сценарии, ведущие к очередной ссоре.

Рак

Возможны неприятности с техникой, компьютерами, электроприборами, а в дороге — с автомобилем.

Лев

Звезды советуют: доверьтесь своей судьбе, и этот день получится для Вас чрезвычайно запоминающимся и ярким.

Дева

Постарайтесь найти способ заняться улучшением своего психологического здоровья.

Весы

Сегодня желательно воздержаться от покупки компьютерных программ и аксессуаров.

Скорпион

Вам придется спешно заканчивать некую работу, которую вы должны были закончить довольно давно.

Стрелец

Стрельцам не удается избежать мелких бытовых трудностей, досадных недоразумений, споров с близкими.

Козерог

Возможны острые дискуссии в семье, с соседями или знакомыми.

Водолей

День обещает кардинальные перемены в личной жизни представителям знака, пока не встретившим свою «половинку».

Рыбы

Желательна умеренность в расходах: вскоре деньги потребуются вам для чего-то важного.

Хорошего вам дня!

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