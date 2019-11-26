Мир

В городе Иркутске (Россия) педофил пытался похитить девятилетнюю девочку. Ребенка уже затолкали в автомобиль, и лишь своевременное вмешательство проходившего мимо подростка не дало случиться преступлению.

Юную школьницу житель Иркутска заприметил в малолюдном районе, возле торговых складов. Мужчина силой затолкал девочку в салон своей машины, заблокировал все двери в автомобиле и уже собирался скрыться. Но, по счастливой случайности, крики ребенка из «Тойоты» услышал проходивший мимо подросток.

Старшеклассник вместе с еще одним мужчиной-автовладельцем преследовали автомобиль похитителя и спасли пострадавшую девочку. «Я услышал, как девочка кричала… Мне пришла мысль, что надо найти взрослых. Никого не было, лишь один мужчина стоял. Мы с ним пошли к машине», — рассказал юноша.

Похититель, увидев погоню, высадил девочку на обочине дороги, а сам попытался скрыться. Но, благодаря тому, что подросток и его более взрослый компаньон запомнили марку и номер машины, мужчину нашли спустя несколько часов. Сейчас злоумышленник задержан.

Проверяя прошлое похитителя, было установлено, что в свои 48 лет гражданин уже дважды был судим за сексуальные преступления и освободился в марте 2017 года. Сейчас мужчине грозит новый срок от от пяти до двенадцати лет.

Напомним, ранее в России педофил обнаружился среди охранников средней школы Ульяновска, а в Якутске в изнасиловании несовершеннолетней обвинили учителя физкультуры.

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