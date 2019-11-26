23.88 / 24.10 26.24 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России педофил средь бела дня пытался украсть девочку: ребенка спас неравнодушный подросток (видео)

15:29 26 ноября 2019 244
россия
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Иркутске (Россия) педофил пытался похитить девятилетнюю девочку. Ребенка уже затолкали в автомобиль, и лишь своевременное вмешательство проходившего мимо подростка не дало случиться преступлению.

Юную школьницу житель Иркутска заприметил в малолюдном районе, возле торговых складов. Мужчина силой затолкал девочку в салон своей машины, заблокировал все двери в автомобиле и уже собирался скрыться. Но, по счастливой случайности, крики ребенка из «Тойоты» услышал проходивший мимо подросток.

Старшеклассник вместе с еще одним мужчиной-автовладельцем преследовали автомобиль похитителя и спасли пострадавшую девочку. «Я услышал, как девочка кричала… Мне пришла мысль, что надо найти взрослых. Никого не было, лишь один мужчина стоял. Мы с ним пошли к машине», — рассказал юноша.

Похититель, увидев погоню, высадил девочку на обочине дороги, а сам попытался скрыться. Но, благодаря тому, что подросток и его более взрослый компаньон запомнили марку и номер машины, мужчину нашли спустя несколько часов. Сейчас злоумышленник задержан.

Проверяя прошлое похитителя, было установлено, что в свои 48 лет гражданин уже дважды был судим за сексуальные преступления и освободился в марте 2017 года. Сейчас мужчине грозит новый срок от от пяти до двенадцати лет.

Напомним, ранее в России педофил обнаружился среди охранников средней школы Ульяновска, а в Якутске в изнасиловании несовершеннолетней обвинили учителя физкультуры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер