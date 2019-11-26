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Продуктовые ярмарки в Киеве до 1 декабря: названы адреса
В преддверии рождественского поста на последних осенних ярмарках в Киеве представители отечественных агрохозяйств, перерабатывающих предприятий, фермеры и предприниматели предложат покупателям овощи-фрукты, орехи, соленья, мед, крупы, муку, консервацию, яйца, кондитерские, мясо-молочные продукты, рыбу и другие товары.
В выходные дни на торговых площадках много сельхозпродукции от производителей (цены бывают ниже рыночных).
Ярмарки открыты дотемна, если на локациях есть дополнительное освещение. Обычно павильоны с продукцией сворачивают работу еще с началом сумерек.
26 ноября (вторник)
- в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Г. Юры, 5;
- в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
27 ноября (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Б. Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
28 ноября (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Г. Юры, 5.
29 ноября (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — в переулке Виноградном, 4−6, пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).
30 ноября (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в границах проспекта Маяковского, 2а и улицей Драйзера);
- в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6.
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Героев Севастополя, 35а и М. Донца);
- в Шевченковском районе — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.
1 декабря (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
А в субботу, 30 ноября, представители посольств и консульств разных стран традиционно проведут благотворительную ярмарку на НСК «Олимпийский» (с 10:00 до 17:00, улица Б. Васильковская, 55). The IWCK Charity Bazaar пройдет в столице в 27-й раз и, как обычно, организовал ее Международный женский клуб с помощью волонтеров. Все деньги от выторга на этом мероприятии — от продажи товаров до разных вкусностей — передадут благотворительным организациям, которые поддерживают женщин, детей, инвалидов, пожилых людей в Украине.
О своем участии в благотворительной ярмарке заявили 40 посольств. У каждого из них будет свой стенд с национальной продукцией — сувенирами, едой, напитками. Кроме того, запланирована культурная программа, лотерея, призы в виде сертификатов в отели, рестораны и даже авиабилетов.
Цена билета (при условии его приобретения на сайте www.Studydive.com) 90 гривен для взрослых, 20 гривен — для детей (от 12 до 18 лет) и пенсионеров, дети до 12 лет проходят бесплатно, людей с ограниченными физическими возможностями и ветеранов АТО также пропускают при наличии соответствующих удостоверений. В кассе в день ярмарки билеты стоят 120 гривен.
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