Продуктовые ярмарки в Киеве до 1 декабря: названы адреса

Клуб потребителей

В преддверии рождественского поста на последних осенних ярмарках в Киеве представители отечественных агрохозяйств, перерабатывающих предприятий, фермеры и предприниматели предложат покупателям овощи-фрукты, орехи, соленья, мед, крупы, муку, консервацию, яйца, кондитерские, мясо-молочные продукты, рыбу и другие товары. В выходные дни на торговых площадках много сельхозпродукции от производителей (цены бывают ниже рыночных). Ярмарки открыты дотемна, если на локациях есть дополнительное освещение. Обычно павильоны с продукцией сворачивают работу еще с началом сумерек.

26 ноября (вторник)

в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5;

в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);

27 ноября (среда)

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Б. Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

28 ноября (четверг)

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5.

29 ноября (пятница)

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — в переулке Виноградном, 4−6, пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

30 ноября (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в границах проспекта Маяковского, 2а и улицей Драйзера);

в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6.

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Героев Севастополя, 35а и М. Донца);

в Шевченковском районе — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

1 декабря (воскресенье)

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

А в субботу, 30 ноября, представители посольств и консульств разных стран традиционно проведут благотворительную ярмарку на НСК «Олимпийский» (с 10:00 до 17:00, улица Б. Васильковская, 55). The IWCK Charity Bazaar пройдет в столице в 27-й раз и, как обычно, организовал ее Международный женский клуб с помощью волонтеров. Все деньги от выторга на этом мероприятии — от продажи товаров до разных вкусностей — передадут благотворительным организациям, которые поддерживают женщин, детей, инвалидов, пожилых людей в Украине.

О своем участии в благотворительной ярмарке заявили 40 посольств. У каждого из них будет свой стенд с национальной продукцией — сувенирами, едой, напитками. Кроме того, запланирована культурная программа, лотерея, призы в виде сертификатов в отели, рестораны и даже авиабилетов.

Цена билета (при условии его приобретения на сайте www.Studydive.com) 90 гривен для взрослых, 20 гривен — для детей (от 12 до 18 лет) и пенсионеров, дети до 12 лет проходят бесплатно, людей с ограниченными физическими возможностями и ветеранов АТО также пропускают при наличии соответствующих удостоверений. В кассе в день ярмарки билеты стоят 120 гривен.

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