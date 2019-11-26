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- 16:30 У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского
У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского
В России официальный сайт Владимира Путина перепутал фотографии, иллюстрируя новость о телефонном разговоре хозяина Кремля с украинским президентом Владимиром Зеленским. В качестве фотографии к новости был выбран снимок не Зеленского, а его киноперсонажа — Василия Голобородько из сериала «Слуга народа».
После того, как на курьез обратили внимание журналисты, иллюстрацию к новости заменили.
Что касается сути телефонного разговора 25 ноября, то из сообщений пресс-служб Зеленского и Путина стало понятно, что диалог касался возвращения кораблей и будущих условий поставок газа.
Напомним, ранее Центр «Миротворец» составил инструкцию, как не путать Зеленского и его alter ego. В киносаге «Слуга народа» персонаж Зеленского, заняв высокий государственный пост, постоянно носил государственную символику на лацкане пиджака. Реальный президент Зеленский ни разу не был замечен с подобным значком.
Фото meduza. io
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