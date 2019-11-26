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Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака
Воскресенье, 8 декабря, — хороший день для творчества, но плохой для новых дел.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Вам нужно распланировать день с утра до вечера, чтобы не упустить никакие предложения.
Телец
Звезды советуют Тельцу бороться со своими пороками и вредными привычками.
Близнецы
Для вас этот день отмечен чередованием побед и провалов. Помогут друзья.
Рак
Ракам не стоит относиться к людям и собственным желаниям поверхностно.
Лев
Чаще просматривайте электронную почту, возможны заманчивые предложения по работе.
Дева
Ошибки в финансах могут оказаться непоправимыми, поэтому тщательно подойдите к бюджету.
Весы
Фортуна на вашей стороне в финансовой сфере. Вы получите крупную прибыль.
Скорпион
Отличный день для покупки бытовой техники, электроники и мебели.
Стрелец
Финансы не следует вкладывать в общее дело с друзьями. Вряд ли, вы их когда-нибудь увидите.
Козерог
Вам не стоит навязываться людям, которые вряд ли, окажутся верными и надежными на жизненном пути.
Водолей
Совет звезд: в любви не стоит медлить, нужно быть инициативным до крайности.
Рыбы
У Рыб будет удачный день, если они все-таки оторвут свое внимание от компьютера.
Хорошего вам дня!
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