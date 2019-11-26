Стиль жизни

Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Воскресенье, 8 декабря, — хороший день для творчества, но плохой для новых дел.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен

Вам нужно распланировать день с утра до вечера, чтобы не упустить никакие предложения.

Телец

Звезды советуют Тельцу бороться со своими пороками и вредными привычками.

Близнецы

Для вас этот день отмечен чередованием побед и провалов. Помогут друзья.

Рак

Ракам не стоит относиться к людям и собственным желаниям поверхностно.

Лев

Чаще просматривайте электронную почту, возможны заманчивые предложения по работе.

Дева

Ошибки в финансах могут оказаться непоправимыми, поэтому тщательно подойдите к бюджету.

Весы

Фортуна на вашей стороне в финансовой сфере. Вы получите крупную прибыль.

Скорпион

Отличный день для покупки бытовой техники, электроники и мебели.

Стрелец

Финансы не следует вкладывать в общее дело с друзьями. Вряд ли, вы их когда-нибудь увидите.

Козерог

Вам не стоит навязываться людям, которые вряд ли, окажутся верными и надежными на жизненном пути.

Водолей

Совет звезд: в любви не стоит медлить, нужно быть инициативным до крайности.

Рыбы

У Рыб будет удачный день, если они все-таки оторвут свое внимание от компьютера.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter