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Деньги

Евгений Кандидатов удостоен номинации «Лучший финансовый эксперт» 2019 года

16:52 26 ноября 2019 29
Евгений Кандидатов
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Недавно прошло очередное награждение лауреатов на торжественном приеме Государственного высшего учебного заведения IV уровня аккредитации «Университет банковского дела» и Национального банка Украины, посвященном Всемирному дню экономии (World saving day).

Основные критерии присуждения — значительный вклад в экономическую сферу Украины, социально-экономическое развитие страны, общественное признание заслуг, социально значимая деятельность в области экономики и финансовом секторе, а также вклад в развитие общества и эффективная просветительская деятельность.

В рамках проведения мероприятия один из лауреатов, Кандидатов Евгений Анатольевич, был награжден в номинации «Лучший финансовый эксперт» за существенный вклад в развитие финансовой системы Украины и повышение финансовой грамотности инвесторов.

Международный опыт в Р2Р инвестировании и глубокие знания финансовых инструментов помогли Евгению Кандидатову проявить творческий поиск и профессионализм в реализации новых инструментов в области онлайн-кредитования и внедрения бережливого менеджмента в бизнесе.

По словам Евгения Кандидатова, сегодня людям уже не нужен банк в классическом понимании — с огромными сейфами, филиальной сетью и армией операционистов: «Будущее — за облачными решениями, благодаря которым клиент может проводить финансовые операции в любое время дня и ночи, независимо от своего местонахождения — дома, по пути на работу или в отпуске».

Всемирный день экономии (World saving day) отмечается ежегодно 31 октября. Эта идея родилась в далеком 1924 году, когда по завершении Первого международного конгресса сберегательных банков в Милане было предложено отмечать последний день октября как Всемирный день сбережений. Но создатели этого дня трактовали его гораздо шире — не только как сбережение денег, но и как экономию времени, сил, бережное отношение к окружающему миру. В 1989 году Всемирный день экономии официально был закреплен директивой ООН. Эта идея развивалась и далее. Из нее вышло новое направление «Бережливый менеджмент», который был выработан для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. Он объединяет принципы, подходы и практики таких концепций, как бережливое производство, развитие клиентов, гибкая методология, что позволяет вести и развивать бизнес с минимальными затратами и максимальной скоростью.

Говоря о сбережениях, люди в первую очередь представляют деньги. Евгений Кандидатов объяснил, что этот термин имеет более широкое значение — разумная трата личных сил и здоровья, а также бережное отношение к вещам: «Это тоже важно, поскольку, например, бережное отношение к предметам обихода позволит продлить их использование и сэкономит ваши ресурсы. Бережно также следует относиться и к окружающей природе и природным ресурсам, возможности которых ограничены».

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