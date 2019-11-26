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Украинские города должны обладать стратегическими планами развития территорий, – Андрей Вавриш
В Украине отрасль градостроительства долго оставалась самой коррумпированной, и это позволяло застройщикам работать как угодно и строить что угодно. Но сегодня правила на рынке недвижимости изменились: их диктуют не чиновники, а сами потребители, которые заинтересованы в стратегическом развитии территорий и качественной городской среде. Об этом девелопер и генеральный директор компании Saga Development Андрей Вавриш рассказал в интервью изданию «Прагматика».
«Когда-то наиболее остро стоял вопрос к власти — тогда тотальная коррупция в отрасли позволяла построить любую гадость. С этим боролись много лет, принимали новые законы. Но затем на рынке появились новые участники с другими гипотезами о том, что есть качество, взглядами на то, что есть новая урбанистика. Это срезонировало новыми подходами. Сегодня конкуренция разворачивается в плоскости качества городской среды. Не потому что власть поддержала эти новые подходы, а потому что в какой-то момент это стало требованием потребителя. Теперь чиновники уже не продавцы индульгенций, как когда-то, а прежде всего люди, на которых лежит огромная ответственность», — пояснил девелопер.
Андрей Вавриш считает, что на данный момент в городах Украины отсутствуют стратегические планы по развитию территорий, которые бы четко определяли «поле возможностей» для застройщика.
«Город должен обладать стратегическими планами развития территорий, и это должны быть не просто схемки о функциональном назначении. Необходимы концепции развития вело- и пешеходной инфраструктуры, зеленых насаждений, мест общего пользования, взаимосвязанности территорий, инклюзивной среды. Результатом такого подхода к градостроительному проектированию и планированию должны стать исходные данные, в которых четко прописаны ориентиры, условия и границы моих — девелопера — дальнейших действий. Вот этот продукт на данный момент отсутствует», — подчеркнул Андрей Вавриш.
Он также добавил, что украинская власть по-прежнему не хочет брать на себя ответственность за развитие территорий, и это — нужно менять. В первую очередь — градостроительную политику. По мнению Вавриша, она нуждается в новых подходах, чтобы стать ясной и прозрачной для всех участников рынка.
«Что касается ответственности власти в поиске наиболее рационального метода развития территории, то в этом отношении мы сегодня имеем пустоту. Будем честными: нет никакого, совершенно никакого стратегического видения, политики! В лучшем случае нами пытаются командовать, как детьми, с помощью нормативов и ДБН. Но при отсутствии городских стратегий подобное регулирование ничего не даст. Должна появиться градостроительная политика. Ее кому-то нужно продуцировать, артикулировать, и она должна быть ясной и понятной. Когда подобная цель станет очевидна для всех, то мы перейдем на новый уровень», — заявил Андрей Вавриш.
СПРАВКА
Saga Development — одна из ведущих девелоперских компаний на украинском рынке, которая специализируется на строительстве объектов жилой недвижимости. В основном, компания работает на территории Киева и столичной области, но также имеет несколько объектов строительства в Одессе. Всего на счету Saga Development уже около 20 успешно реализованных проектов.
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