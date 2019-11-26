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«Аталанта» — «Динамо» (Загреб): онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Во вторник, 26 ноября, на знаменитом стадионе «Сан Сиро» в Милане состоится (в 22:00) матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов между командой нашего Руслана Малиновского итальянской «Аталантой» и загребским «Динамо», сенсационно разгромившим коллектив из Бергамо в первой игре — 4:0.
После четырех туров в активе новичка турнира «Аталанты» всего одно набранное очко (у «Манчестер Сити» — 10, у «Шахтера» и «Динамо» — по 5), поэтому любой исход, кроме победы, похоронит шансы команды Джанпьеро Гасперини на выход в плей-офф турнира (ничья может оставить крошечный шанс пробиться в Лигу Европы).
В минувшие выходные бергамцы без дисквалифицированных Малиновского и Иличича уступили в домашнем матче чемпионата Италии «Ювентусу» (1:3) и занимают в турнирной таблице серии А шестое место (пять матчей без побед во всех турнирах!).
Что же касается команды Ненада Бьелицы, то после ничьей со своим главным конкурентом «Хайдуком» (1:1) динамовцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате Хорватии, опережая соперников из Сплита на четыре очка и имея игру в запасе. Да и на первый в истории клуба выход из группы загребцы все еще претендуют. Правда, в игре против «Аталанты» «Динамо» придется обойтись без удаленного в валидольной игре с «Шахтером» (3:3) полузащитника Моро.
Букмекеры в предстоящей встрече отдают солидное преимущество команде Малиновского. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Аталанты» принимает с коэффициентом 1,57, на ничью — 4,33, на выигрыш «Динамо» — 5,25.
За видео голов в поединке «Аталанта» — «Динамо» в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома на поле «Манчестер Сити».
Фото Getty Images
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!