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Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Понедельник, 9 декабря, — плохой день для азартных игр.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Избегайте незаконных тайных сделок и чересчур смелых экспериментов сексуального плана.

Телец

Постарайтесь в продолжение дня избегать эмоционально напряженных ситуаций, чтобы не заболеть.

Близнецы

Отложите эксперименты на работе до лучших времен, действуйте проверенными методами.

Рак

Первая половина дня требует аккуратности, внимания к мелочам, точности в расчетах.

Лев

День благоприятен для решения личных проблем. Семейные отношения укрепляются.

Дева

Вам придется заставить себя выйти за рамки зоны своего комфорта, чтобы разобраться с рабочими проблемами.

Весы

Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Скорпион

Попытки наладить отношения с помощью личного обаяния обречены на провал. Лучше сделать ставку на свой профессионализм.

Стрелец

Повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере.

Козерог

День лучше посвятить благотворительности, делать подарки, выполнять просьбы других людей.

Водолей

Приятным и неожиданным сюрпризом будет помощь от старого друга.

Рыбы

Рыбам надо быть осторожнее, чтобы чрезмерное увлечение работой не дало негативных последствий.

Хорошего вам дня!

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