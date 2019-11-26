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Стиль жизни

Кому не повезет сегодня: гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

4:52 9 декабря 2019 145
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 9 декабря, — удачный день для ремонта, уборки подготовки к праздникам.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Не ставьте сегодня на карту свое будущее, не рискуйте здоровьем и сбережениями.

Телец

Звезды призывают вас быть осторожнее на дороге, особенно если вы за рулем.

Близнецы

Возможно, сбудутся все ваши худшие опасения касательно ваших отношений с вашим любимым человеком.

Рак

Не бойтесь браться за сложные дела — они вам вполне по силам.

Лев

День благоприятствует принятию серьезных решений в области личных отношений.

Дева

Звезды советуют соблюдать правила техники безопасности и стандартные законы дорожного движения.

Весы

День может сложиться вполне удачно, если вы проявите благоразумие и не станете идти на поводу у всех своих желаний.

Скорпион

Вы будете в центре внимания, и вам наверняка это понравится. Возможны любовные признания.

Стрелец

Сегодня нежелательно сотрудничать с людьми, в которых вы не уверенны «до конца».

Козерог

Берегите себя: переутомление в этот день может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Водолей

День благоприятен для заключения договоров, союзов, для общения людей.

Рыбы

День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Хорошего вам дня!

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