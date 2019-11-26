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Кому не повезет сегодня: гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака
Понедельник, 9 декабря, — удачный день для ремонта, уборки подготовки к праздникам.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Не ставьте сегодня на карту свое будущее, не рискуйте здоровьем и сбережениями.
Телец
Звезды призывают вас быть осторожнее на дороге, особенно если вы за рулем.
Близнецы
Возможно, сбудутся все ваши худшие опасения касательно ваших отношений с вашим любимым человеком.
Рак
Не бойтесь браться за сложные дела — они вам вполне по силам.
Лев
День благоприятствует принятию серьезных решений в области личных отношений.
Дева
Звезды советуют соблюдать правила техники безопасности и стандартные законы дорожного движения.
Весы
День может сложиться вполне удачно, если вы проявите благоразумие и не станете идти на поводу у всех своих желаний.
Скорпион
Вы будете в центре внимания, и вам наверняка это понравится. Возможны любовные признания.
Стрелец
Сегодня нежелательно сотрудничать с людьми, в которых вы не уверенны «до конца».
Козерог
Берегите себя: переутомление в этот день может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Водолей
День благоприятен для заключения договоров, союзов, для общения людей.
Рыбы
День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.
Хорошего вам дня!
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