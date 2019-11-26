- 18:17 Прокуратура выясняет обстоятельства гибели солдата, выпавшего из поезда по дороге в зону ООС
- 18:17 В гинекологическом кабинете в Одессе работала скрытая камера, видео "заливали" на порносайт
- 18:10 В Раду подали законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО: что он предусматривает
- 18:04 Ограбление на миллиард евро: что и как похитили из знаменитого музея в Дрездене
- 18:03 В законе об игорном бизнесе должны быть прописаны четкие механизмы работы комиссии, — нардеп Жупанин
- 17:53 Взрывы на арсенале в Балаклее: в ГБР озвучили главную версию о причине ЧП
- 17:37 Возлюбленная Максима Виторгана «засветила» грудь
- 17:29 НАБУ нагрянуло с обысками в полицию Львовской области: что происходит
- 17:20 «Аталанта» — «Динамо» (Загреб): онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 17:19 Украинские города должны обладать стратегическими планами развития территорий, – Андрей Вавриш
- 17:12 Россия переселила в Крым полмиллиона человек, но скрывает это, — Ташева
- 17:10 Допинговый скандал: МОК настаивает на самом строгом наказании России
В законе об игорном бизнесе должны быть прописаны четкие механизмы работы комиссии, — нардеп Жупанин
Одной из основных задач закона о легализации игорного бизнеса в Украине должна стать четкая регуляция работы контролирующей комиссии и открытый набор ее членов. Эти механизмы точно прописаны только в законопроекте № 2285−2. Такое заявление в интервью ИА «Українські новини» сделал народный депутат от «Слуги народу» Андрей Жупанин.
«Очень важно в новом законе установить четкие правила назначения и работы комиссии, которая могла бы функционировать как контрольный орган. К сожалению, не во всех законопроектах это достаточно четко прописано. В том же правительственном законопроекте не понятно, как будет происходит набор в контролирующую комиссию и как она будет финансироваться», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, необходимо четко обозначить прозрачные правила набора членов комиссии и обеспечить открытый конкурс.
«В альтернативном законопроекте № 2285−2 эти механизмы прописаны, кроме того, отдельно предлагается ввести должность „инспектора“. Эти люди будут фактически заниматься проверкой и контролем выполнения игровыми учреждениями всех законодательных норм. Что тоже, по моему мнению, необходимо сделать, чтобы минимизировать возможные нарушения со стороны казино и игровых залов», — добавил нардеп.
Он также отметил, что для более эффективного контроля за сферой необходимо создать систему мониторинга, которая будет отслеживать деятельность игрового оборудования онлайн.
«Необходимо разработать надежную систему онлайн-мониторинга, которая будет контролировать всю деятельность и не даст возможности для злоупотреблений и нарушений операторами», — подытожил Андрей Жупанин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»