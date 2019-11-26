Политика

Одной из основных задач закона о легализации игорного бизнеса в Украине должна стать четкая регуляция работы контролирующей комиссии и открытый набор ее членов. Эти механизмы точно прописаны только в законопроекте № 2285−2. Такое заявление в интервью ИА «Українські новини» сделал народный депутат от «Слуги народу» Андрей Жупанин.

«Очень важно в новом законе установить четкие правила назначения и работы комиссии, которая могла бы функционировать как контрольный орган. К сожалению, не во всех законопроектах это достаточно четко прописано. В том же правительственном законопроекте не понятно, как будет происходит набор в контролирующую комиссию и как она будет финансироваться», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, необходимо четко обозначить прозрачные правила набора членов комиссии и обеспечить открытый конкурс.

«В альтернативном законопроекте № 2285−2 эти механизмы прописаны, кроме того, отдельно предлагается ввести должность „инспектора“. Эти люди будут фактически заниматься проверкой и контролем выполнения игровыми учреждениями всех законодательных норм. Что тоже, по моему мнению, необходимо сделать, чтобы минимизировать возможные нарушения со стороны казино и игровых залов», — добавил нардеп.

Он также отметил, что для более эффективного контроля за сферой необходимо создать систему мониторинга, которая будет отслеживать деятельность игрового оборудования онлайн.



«Необходимо разработать надежную систему онлайн-мониторинга, которая будет контролировать всю деятельность и не даст возможности для злоупотреблений и нарушений операторами», — подытожил Андрей Жупанин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter