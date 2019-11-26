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Ограбление на миллиард евро: что и как похитили из знаменитого музея в Дрездене (фото, видео)

Полиция Германии расследует крупнейшую в истории кражу музейных ценностей. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 25 ноября, в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий, известное как «Зеленый свод» (Grünes Gewölbe). Им удалось унести с собой драгоценности, стоимость которых, по версии газеты Bild, составляет не менее миллиарда евро!

Однако генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн заявила журналистам, что ущерб на самом деле куда больше. Украденные украшения имеют грандиозную историческую ценность, которую нельзя определить деньгами.

Мнение госпожи Акерманн поддержал глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер. Он подчеркнул: «В „Зеленом своде“ хранятся ценности, которые на протяжении многих сотен лет создавали люди нашего свободного государства. Без них нельзя представить себе историю Саксонии».

Кречмер и Акерманн умоляют преступников сохранить украденное в целости. Похищенные из музея драгоценности слишком известны. Продать их не удастся. Остается два варианта. Либо эти украшения ворам кто-то заказал, и теперь они навсегда осядут в чьей-то тайной коллекции. Либо преступники вытащат из изделий драгоценные камни, а металл переплавят. Да и сами камни в таких случаях обычно подвергают новой огранке, чтобы их нельзя было узнать. Безусловно, после этого стоимость украденного снижается в несколько раз, но зато преступники могут получить деньги за свою добычу.

«Зеленый свод» закрыт со дня ограбления. Там работает следственная группа. В СМИ сообщают, что музей возобновит работу нескоро.

Между тем появляются все новые и новые детали ограбления. Оказалось, что украденные ценности не были застрахованы! Никто не может объяснить, как такое могли допустить власти Саксонии и руководство музея. Bild считает, что подвела, скорее всего, излишняя уверенность в системе безопасности. В 2010 году тогдашний директор музея Мартин Рот в интервью Die Welt похвастался: «Зеленый свод» охраняется также надежно как американский Форт-Нокс!". Он заявил, что в музее установлены «невидимые системы безопасности». При этом Рот подчеркнул, что украсть что-нибудь из «Зеленого свода» можно, только получив необходимую информацию изнутри.

Электрощитовая под мостом, где преступники устроили пожар

Именно эту версию сейчас и прорабатывает полиция Дрездена. В общих чертах удалось восстановить картину ограбления. Примерно в 05:00 по местному времени (06:00 по киевскому времени) неизвестные совершили поджог электрощита под мостом Августа Сильного. Именно оттуда обеспечивается электроэнергией дворцовый комплекс, частью которого является «Зеленый свод». Таким простым способом преступники вывели из строя сигнализацию.

Решетка на окне, в которой грабители проделали небольшую дыру

Затем они проникли в сам музей через окно первого этажа. Все окна защищены металлическими решетками. Преступникам удалось проделать дыру в одной из решеток. Немецкие журналисты отмечают, что отверстие получилось небольшое, даже маленькое. Но воры смогли пролезть через него. Следовательно, они были очень небольшого роста и худые.

Воров было двое. Во всяком случае, столько человек пролезли внутрь. Оказавшись в зале, преступники разбили витрины, изготовленные из бронированного стекла. Это еще одна загадка. Непонятно, как им это удалось.

Брали воры только драгоценности. Картины, вазы, другие произведения искусства не трогали.

Покинули они музей через ту же дырку в решетке. На улице их поджидал автомобиль Audi A6. Позже полиция нашла эту машину сожженной. Воры умело заметали следы.

А теперь начинается самое интересное в этой истории. Непонятны действия двоих охранников, дежуривших ночью в музее. Система безопасности «Зеленого свода» оснащена как раз на подобные непредвиденные случаи специальной тревожной кнопкой. Охранникам просто нужно было нажать ее. И полиция, получив экстренный сигнал тревоги, явилась бы на место преступления сразу же. Вместо этого охранники стали звонить в полицию по телефону! В Германии это номер 110. Было потеряно время, что, возможно, позволило преступникам скрыться. Один из директоров «Зеленого свода» Дирк Зиндрам и вовсе предполагает, что система безопасности не была включена.

Составлен полный список украденных драгоценностей. Он впечатляет. Это ожерелье из 177 саксонских жемчужин, украшение для волос в виде полумесяца с множеством бриллиантов разного веса и размера, бриллиантовая брошь, нагрудная звезда, украшенная 650 бриллиантами общим весом 600 каратов, три комплекта украшений, изготовленных по личному заказу Августа Сильного в XVIII веке. Зиндрам сообщил, что в них мастера использовали не только бриллианты, но и рубины, сапфиры и изумруды.

Полиция Дрездена предполагает, что ограбление «Зеленого свода» может быть связано с другим громким преступлением — похищением 100-килограммовой золотой монеты стоимость которой превышает 3 миллиона евро. Она была украдена в 2017 году из Музея Боде в Берлине и до сих пор не найдена.

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Теперь дрезденская полиция обратилась к берлинской с предложением о проведении совместного расследования. Уже создана специальная оперативная группа «Эполет», в которую вошли 20 лучших сыщиков ФРГ.

До ограбления «Зеленого свода» список самых крупных музейных краж возглавляла та, что была совершена 18 марта 1990 года в Бостоне. Там из частного музея Изабеллы Стюарт Гарднер были похищены 13 произведений живописи. Это были картины Вермеера, Рембрандта, Флинка, рисунки Дега и Мане. Тогда ФБР оценило их стоимость в 500 миллионов долларов. Десять лет назад эксперты подсчитали, что теперь украденное в бостонском музее стоит уже 600 миллионов долларов. Ничего из тех картин и рисунков найти не удалось до сих пор. Самой дорогой из них считается «Концерт» Вермеера. Этот шедевр оценивают в 250 миллионов долларов. Дело в том, что известны всего 34 картины, написанные этим голландским художником. И одна из них исчезла.

В истории с ограблением в Бостоне непрофессионально вели себя два охранника. Один из них впустил ночью в музей двоих незнакомцев, одетых в полицейскую форму. Эти люди надели на охранников наручники и получили возможность свободно передвигаться по музею на протяжении почти полутора часов!

К счастью, бывали случаи, когда украденные произведения искусства удавалось вернуть. В 1911 году из Лувра в Париже украли «Джоконду». Оказалось, это сделал итальянец Винченцо Перуджа. Он увез шедевр Леонардо Да Винчи к себе домой. Там, в Италии, картина и была найдена в целости спустя три года. Ее вернули в Лувр. В 60-х годах, «Джоконду» решили повозить по миру. Лувр застраховал ее. Картину оценили в 100 миллионов долларов. Сегодня эксперты называют другую сумму — 700 миллионов долларов.

22 августа 2004 года из музея Эдварда Мунка в Осло вооруженные грабители средь бела дня вынесли один из вариантов легендарной картины «Крик». Они также забрали еще одно полотно Мунка — «Мадонна». Полиции повезло — случайный прохожий сфотографировал преступников, когда они выбежали из музея. Одного из подозреваемых арестовали в апреле 2005 года, но картины тогда не нашли. Затем были задержаны еще пятеро подозреваемых. Суд над ними начался в 2006 году. Преступников приговорили к тюремному заключению. А 31 августа того же года полиция объявила о том, что «Крик» и «Мадонна» найдены. Картины получили различные повреждения и нуждались в реставрации. Тем не менее, музей принял решение выставить их на короткий срок в сентябре 2006 года. Реставрация длилась два года. «Крик» так и не удалось восстановить полностью. Картины выставлены в музее Мунка с мая 2008 года на постоянной основе.

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