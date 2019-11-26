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Задействованы сотни полицейских: правоохранители начали масштабные задержания в Прикарпатье (фото)
Полиция 26 ноября провела масштабнейшую спецоперацию против наркоторгоцев. Задействованы полтысячи полицейских и сотрудников прокуратуры. Было проведено около сотни обысков, изъяты 46 кг наркотиков и психотропов и 170 литров прекурсоров. Общая стоимость изъятого — приблизительно 25 миллионов гривен.
Организаторами наркосиндиката считаются двое жителей Львовской области, оба они задержаны. Один из них оказался местным депутатом и главой комиссии по культуре, образованию и спорту.
Кроме организаторов, были задержаны еще 17 рядовых участников преступной группы, так называемых «чернорабочих». В целом синдикат объединял около 50 человек в Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Самому младшему участнику было 18, самому старшему — 39 лет.
Как выяснили в полиции, свой «товар» наркосиндикат производил в пяти лабораториях в Львовской и Черкасской областях. Сбывали готовую продукцию в более чем 100 украинских городах, а также в соседних Молдове и Беларуси. Преступная группа активно использовала продажу запрещенных веществ через интернет-магазин. К оплате принимались средства на электронных кошельках и криптовалюта. По предварительным подсчетам, только через онлайн-площадку было продано наркотиков и психотропов на 21 млн гривен.
Кроме наркотиков, у участников преступного синдиката изъяли 24 тыс. долларов, 1100 евро, 38,6 тыс. гривен, два десятка банковских карт, оружие и патроны, шесть автомобилей премиум-класса.
Напомним, ранее под Киевом была обнаружена мощная нарколаборатория, а весной 2019 года был заблокирован наркосиндикат, объединявший более 80 человек.
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