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Стиль жизни

Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака

16:16 9 декабря 2019 37
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 10 декабря, — день хороший для оздоровления и косметических процедур.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам не стоит слишком откровенничать с любимым человеком. Возможна вынужденная поездка по семейным делам.

Телец

День подходит для заключения крупных сделок. Вам следует быть несколько придирчивым в выборе лекарств.

Близнецы

Можно начинать новые дела, принимать важные решения, заниматься вопросами трудоустройства.

Рак

Удачными будут поездки, встречи с друзьями и родственниками. Проявляйте максимум педантичности.

Лев

Удачный день для изучения секретных материалов, раскрытия тайн, реконструкции прошлых событий.

Дева

День благоприятен для учебы, коротких поездок, обмена сведениями, работы с текстами и цифрами.

Весы

Очень велика вероятность конфликтов с женщинами. Возможны мелкие травмы из-за неловкости, неаккуратности.

Скорпион

Осторожнее с шутками: окружающим они могут показаться не смешными, а обидными.

Стрелец

Замечательный день для развлечений, праздничных мероприятий и встреч с давними друзьями.

Козерог

Остерегайтесь неприятелей, они устраивают козни за спиной. Возьмите себя в руки, ведь не все так плохо.

Водолей

Нежелательно покупать подарки, делать сюрпризы — едва ли они придутся по вкусу.

Рыбы

Физические нагрузки помогут очистить мысли, поэтому постарайтесь двигаться как можно больше.

Хорошего вам дня!

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