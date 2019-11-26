Стиль жизни

Чего ждать в этот вторник: гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака

Звезды советуют посетить врача и косметолога, а еще пить больше воды.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Благоприятный день для людей, у которых на первом плане семья и домашние дела.

Телец

Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности.

Близнецы

День подходит для того, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах.

Рак

Возможно зарождение серьезного чувства, но более вероятно легкое увлечение.

Лев

День не лишен опасностей, возможны неприятные происшествия, травмы, потери.

Дева

Подходящий день для домашних дел, обустройства жилища. Удачны кулинарные эксперименты.

Весы

Хороший день для того, чтобы решать проблемы, касающиеся вашего образа жизни, здоровья, питания.

Скорпион

Желательно воздержаться от одиноких прогулок, посещения сомнительных заведений.

Стрелец

Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

Козерог

Благоприятные день для поездок — они очень понравятся вам, оставят массу впечатлений.

Водолей

День не подходит для начала судебных тяжб, контактов с юристами, решения имущественных вопросов.

Рыбы

Если у вас еще нет второй половинки — сегодня стоит поискать ее в сети. Если есть возможность, возьмите отпуск.

Хорошего вам дня!

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