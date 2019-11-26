- 20:35 "Гинекологический" скандал в Одессе: в областном онкодиспансере открестились от аферистов
- 20:32 В России произошла жуткая автокатастрофа, подобная харьковскому ДТП с Зайцевой
- 20:03 В Киеве разоблачили аферистов, продававших «высокую должность» за 1,5 миллиона евро
- 20:03 Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет поймать "крестного отца контрабанды" Альперина
- 19:33 Чиновники трех таможен создали схему, по которой легализовали почти тысячу "евроблях", — СБУ
- 19:23 СБУ задержала на взятке главу комитета КГГА по борьбе с коррупцией
- 19:14 «Не можешь содержать детей — отдай их мне»: Слава Каминская шокировала заявлением бывшего мужа об алиментах
- 19:12 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:07 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:01 Фильм о Голодоморе «Цена правды» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:57 Задействованы сотни полицейских: правоохранители начали масштабные задержания в Прикарпатье
- 18:50 Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам
Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет поймать "крестного отца контрабанды" Альперина
Президент Владимир Зеленский просит помочь в розыске одесского бизнесмена Вадима Альперина. Во время спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины Альперин скрылся от детективов и сейчас где-то скрывается внутри страны.
Зеленский называет Альперина «одним из крестных отцов контрабанды в Украине» и обещает ценный подарок за помощь в поисках. Всех, кто готов поделиться ценной информацией, просят звонить в НАБУ на горячую линию 800 213 200.
Напомним, 16 ноября Национальное антикоррупционное бюро провело задержания на Киевской городской таможне. В целом задержаны 10 подозреваемых в нарушении таможенного законодательства. В числе задержанных — заместитель начальника таможни.
В 2017 году Альперин был подозреваемым в деле о даче крупной взятки сотруднику НАБУ (800 тысяч долларов). Суд разрешил арестовать бизнесмена и назначил залог в размере 20 млн гривен. Сумма была внесена, но потом апелляционный суд пересмотрел размер залога и снизил его в 140 раз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!