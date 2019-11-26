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Происшествия

Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет поймать "крестного отца контрабанды" Альперина

20:03 26 ноября 2019 229
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский просит помочь в розыске одесского бизнесмена Вадима Альперина. Во время спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины Альперин скрылся от детективов и сейчас где-то скрывается внутри страны.

Зеленский называет Альперина «одним из крестных отцов контрабанды в Украине» и обещает ценный подарок за помощь в поисках. Всех, кто готов поделиться ценной информацией, просят звонить в НАБУ на горячую линию 800 213 200.

Напомним, 16 ноября Национальное антикоррупционное бюро провело задержания на Киевской городской таможне. В целом задержаны 10 подозреваемых в нарушении таможенного законодательства. В числе задержанных — заместитель начальника таможни.

В 2017 году Альперин был подозреваемым в деле о даче крупной взятки сотруднику НАБУ (800 тысяч долларов). Суд разрешил арестовать бизнесмена и назначил залог в размере 20 млн гривен. Сумма была внесена, но потом апелляционный суд пересмотрел размер залога и снизил его в 140 раз.

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