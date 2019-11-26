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"Гинекологический" скандал в Одессе: в областном онкодиспансере открестились от аферистов

На сообщения СМИ о съемках порно в гинекологическом кабинете в Одессе отреагировал руководитель областного онкодиспансера. Вечером во вторник, 26 ноября, главный врач медучреждения разместил пост в Facebook, подчеркнув, что данное ЧП не имеет отношения к государственному медучреждению. «Все это происходило на арендованной территории», — написал главный врач Одесского областного онкодиспансера Олег Лукьянчук.

«Руководство и сотрудники областного онкологического диспансера сообщают, что события, описанные в интернет-изданиях и социальных сетях, не имеют никакого отношения к сотрудникам диспансера и его кабинетам. То, о чем сообщают СМИ и соцсети, происходило на арендованной территории. Врач, работавший там, сотрудником диспансера не являлся», — пишет руководитель онкодиспансера.

По его словам, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права.

«Диспансер является собственностью областного совета и не может выгнать арендатора, однако будет настоятельно требовать разрыва договора аренды с людьми, опозорившими честь врача и человека, бросившего тень на Одесский областной онкологический диспансер», — подчеркивает главврач.

Он указывает, что руководство медучреждения не располагает информацией об открытом уголовном производстве, но готово оказывать содействие органам досудебного расследования в установлении истины по делу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика частной клиники в Одессе. Их подозревают в причастности к смерти пациентов.

Также сообщалось, что в Одессе арестовали мужчину по подозрению в изнасиловании 15-летней падчерицы, которую он предварительно напоил.

А в Киевской области задержали мужчину, который снимал порно с собственными детьми, начиная с момента их рождения.

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