- 20:35 "Гинекологический" скандал в Одессе: в областном онкодиспансере открестились от аферистов
- 20:32 В России произошла жуткая автокатастрофа, подобная харьковскому ДТП с Зайцевой
- 20:03 В Киеве разоблачили аферистов, продававших «высокую должность» за 1,5 миллиона евро
- 20:03 Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет поймать "крестного отца контрабанды" Альперина
- 19:33 Чиновники трех таможен создали схему, по которой легализовали почти тысячу "евроблях", — СБУ
- 19:23 СБУ задержала на взятке главу комитета КГГА по борьбе с коррупцией
- 19:14 «Не можешь содержать детей — отдай их мне»: Слава Каминская шокировала заявлением бывшего мужа об алиментах
- 19:12 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:07 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:01 Фильм о Голодоморе «Цена правды» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:57 Задействованы сотни полицейских: правоохранители начали масштабные задержания в Прикарпатье
- 18:50 Гончарук ответил Зеленскому на претензию по поводу невыплаты зарплат учителям и врачам
"Гинекологический" скандал в Одессе: в областном онкодиспансере открестились от аферистов
На сообщения СМИ о съемках порно в гинекологическом кабинете в Одессе отреагировал руководитель областного онкодиспансера. Вечером во вторник, 26 ноября, главный врач медучреждения разместил пост в Facebook, подчеркнув, что данное ЧП не имеет отношения к государственному медучреждению. «Все это происходило на арендованной территории», — написал главный врач Одесского областного онкодиспансера Олег Лукьянчук.
«Руководство и сотрудники областного онкологического диспансера сообщают, что события, описанные в интернет-изданиях и социальных сетях, не имеют никакого отношения к сотрудникам диспансера и его кабинетам. То, о чем сообщают СМИ и соцсети, происходило на арендованной территории. Врач, работавший там, сотрудником диспансера не являлся», — пишет руководитель онкодиспансера.
По его словам, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права.
«Диспансер является собственностью областного совета и не может выгнать арендатора, однако будет настоятельно требовать разрыва договора аренды с людьми, опозорившими честь врача и человека, бросившего тень на Одесский областной онкологический диспансер», — подчеркивает главврач.
Он указывает, что руководство медучреждения не располагает информацией об открытом уголовном производстве, но готово оказывать содействие органам досудебного расследования в установлении истины по делу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика частной клиники в Одессе. Их подозревают в причастности к смерти пациентов.
Также сообщалось, что в Одессе арестовали мужчину по подозрению в изнасиловании 15-летней падчерицы, которую он предварительно напоил.
А в Киевской области задержали мужчину, который снимал порно с собственными детьми, начиная с момента их рождения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!