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Происшествия

1,5 миллиона евро за место в Раде: стали известны подробности разоблаченной в Киеве аферы

21:40 26 ноября 2019 89
миллионы
Инф. «ФАКТОВ»

В СБУ раскрыли подробности аферы на полтора миллиона евро, которую провернули в Киеве двое злоумышленников. Парочка уверяла, что у нее есть возможности включить человека в список любой из парламентских партий. Последней жертвой аферистов стала бизнес-леди из Полтавской области, очень хотевшая попасть в Верховную Раду.

Мошенники пообещали женщине, что за 1,5 миллиона евро она получит не просто место в списке, а еще и проходную позицию и сможет зайти в парламент на замену ушедшему депутату.

Злоумышленники были задержаны при получении первого взноса — 750 тысяч евро.

Ведется расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Киеве были разоблачены мошенники, предлагавшие трудоустроить в «Укроборонпром» взамен на вознаграждение в 500 тыс. долларов.

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