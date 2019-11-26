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Сидел с комфортом: стало известно, как нардеп Иванисов отбывал срок за групповое изнасилование (видео)
В юности народный депутат Роман Иванисов, отбывая срок за изнасилование, сидел в колонии в достаточно комфортных условиях. Все это стало возможно, благодаря договоренностям отца Иванисова с администрацией колонии и непосредственно с заключенными. Об этом рассказал бывший заключенный, в свое время занимавший место «смотрящего» за зоной.
«До приезда папы жизнь у него (у заключенного) была очень ужасная… Хотели его загнать к „обиженным“, но приехал отец. Он нас попросил, чтобы мы присмотрели, чтобы с сыном ничего не случилось. Папа нас сам заинтересовывал: сигареты, чай, продукты. Сигареты нас возил раз в месяц… Это был такой мажор нормального уровня. Ему привозили все машинами с охраной», — рассказал бывший «смотрящий» в интервью YouTube-каналу «Свободный».
Также отец обещал содействие сокамерникам сына после освобождения. «Говорил, что он серьезный человек, и в наших интересах с ним дружить, а он отблагодарит, когда приедем в Бердянск», — поделился воспоминаниями бывший заключенный.
Напомним, после скандала с вскрывшейся судимостью Иванисова было решено, что политик временно выйдет из фракции «Слуга народа», но останется депутатом.
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