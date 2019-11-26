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Зеленский и Путин проведут в Париже встречу тет-а-тет, — росСМИ
Несмотря на неоднократные предостережения Владимиру Зеленскому против встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, такой диалог, похоже, все равно состоится. Российские СМИ уверены, что встреча в Париже 9 декабря, кроме переговоров «Нормандской четверки» предполагает еще и отдельный разговор президентов России и Украины.
Российский «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, утверждает, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина в Париже состоится с вероятностью, близкой к 100%. Там же Зеленский может получить приглашение на парад 9 мая 2020 года в Москве.
Напомним, ранее у Путина заявили, что ждут от Украины переговоров с боевиками «ДНР» и «ЛНР» и согласования с ними закона об особом статусе Донбасса. А аналитик Андрей Пионтковский дал совет Зеленскому, чтобы не быть растоптанным Путиным в Париже.
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