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Украина

Потепление придет с дождями: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

7:13 27 ноября 2019 3
погода
Инф. «ФАКТОВ»

27 ноября синоптики обещают резкую смену погоды. Вместо морозных дней, Украину ждет потепление, но с туманами, дождями, в ряде регионов возможен гололед. Теплую погоду принесет циклон с Черного моря.

В среду, 27 ноября, в большинстве южных, центральных и восточных областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Приазовье будет досаждать сильный ветер с порывами до 20 м/с. Днем потеплеет до +5°, в западных и южных областях — до +8° тепла, на Закарпатье и в Крыму синоптики ожидают 10−12°.

карта

28 ноября дождливая погода сместится в правобережную часть страны. Осадки ожидаются в западных областях. Сильных ночных морозов больше не будет, в темное время суток столбики термометров покажут −1…+2 градуса, а днем воздух прогреется до 10 градусов на западе и на юге, до +6 в других регионах.

карта

День 29 ноября снова будет дождливым — захватит все области. На Левобережье днем +4…8 градусов, в южных и западных областях до +11.

карта

Напомним, народные синоптики уже составляют прогнозы на декабрь. По мнению знатоков народных примет, Украину ждут частые осадки в первой декаде декабря, а с 5 декабря наступит оттепель.

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