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Наука и технологии

Twitter проведет масштабную чистку: что нужно знать пользователям

9:40 27 ноября 2019 26
твиттер
Инф. «ФАКТОВ»

Twitter, ранее заявивший о начале борьбы с ботами, может удалить аккаунты пользователей, которые в течение последнего полугода ни разу не выходили в «эфир».

При этом речь идет не о публикации твиттов, а просто о входе в свой аккаунт. «Спящие» аккаунты будут удалять, а никнейм, который использует интернет-пользователь, вновь будет свободен.

В компании объясняют, что таким образом хотят заставить пользователей активнее пользоваться соцсетью. Потенциальным кандидатам на «вылет» отправляют письма с предупреждением о необходимости воспользоваться аккаунтом до 11 декабря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре был зафиксирован очередной сбой в работе Twitter. Больше всего сбой сказался на пользователях в США и Великобритании.

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