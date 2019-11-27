Происшествия

Прогремел взрыв и вспыхнул пожар: в Запорожье произошло серьезное ЧП на высоковольтной подстанции (фото, видео)

В Запорожье вечером 26 ноября случилось крупное ЧП на высоковольтной электроподстанции 330 кВ Днепр-Донбасс. Жители домов в районе улицы Автозаводской сначала услышали звук, похожий на взрыв, а затем видели зарево на территории подстанции.

На время ликвидации последствий аварии район был обесточен. Пожарным удалось быстро потушить пламя и не допустить, чтобы огонь перекинулся на другие объекты. Электроснабжение было восстановлено в течение часа. К 23.00 жители снова были со светом.

Ведется расследование причин аварии. По предварительным данным, мог взорваться трансформатор на подстанции, а сильный пожар возник из-за попадания горючих субстанций в зону поражения. Для ликвидации пламени спасатели применили пеногасители.

Напомним, в сентябре в Запорожской области случился пожар на электроподстанции в курортном Приморске. Жители города слышали гудение и наблюдали зарево в районе РЭС, а также ощущали запах горящего технического масла. В октябре крупный пожар бушевал в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Фото 061.ua, akzent.zp.ua

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