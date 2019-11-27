Земля и азартные игры потянули рейтинг Зеленского вниз, — соцопрос

Политика

В Украине растет количество людей, которые негативно воспринимают действия президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает РБК.

Среди основных причин падения рейтинга президента — внедрение рынка земли и легализация азартных игр. По данным исследования, почти половина жителей Украины (49,3%) выступают против легализации азартных игр, за — 37,6%. По рынку земли 57,9% опрошенных — против и только 23,9% - за.

«Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре этот показатель снизился до 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так, не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения», — считает глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По словам политолога, исследование «ДемИнициатив» также говорит о том, что в августе лишь 24,9% считали минусом отсутствие у представителей власти опыта в политике и госменеджменте. А теперь таких стало 40,8%. То есть люди хотят видеть у руля профессионалов, а не дилетантов.

Кушнирук отметил, что действия Зеленского, выступающего инициатором земельной реформы и легализации азартных игр, в августе воспринимали негативно лишь 3,5% украинцев, а теперь этот показатель увеличился до 8,2%.

«Если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, президента ждет катастрофическое падение рейтинга до конца этого года, а также все это вместе спровоцирует народные волнения. Причем азартные игры и земля — это две самые мощные бомбы, которые могут рвануть в любой момент», — считает Кушнирук.

Напомним, согласно результатам опроса группы «Рейтинг», проведенного в сентябре 2019 года, против легализации азартных игр выступают 60% жителей Украины.

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